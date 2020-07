A fost SALTATA de POLITIE! Modelul Playboy care avea un job 'part-time' la care nu te-ai putea GANDI: era cunoscuta ca o 'Regina' de autoritatile locale

Modelul Flavia Tamayo (22 de ani) a fost arestata in orasul Vitoria din Brazilia.

Tanara de doar 22 de ani era un adevarat baron al drogurilor in Brazilia si a fost arestata recent in orasul Vitoria.

Flavia, care a pozat in Playboy Portugalia, este acuzata ca este la conducerea unei bande ilegale care furniza droguri si prostituate 'vip-urilor' din Brazilia. Politistii i-au facut un flagrant si au prins-o in timp ce aceasta voia sa intre intr-un hotel de lux, iar procurorul spune ca ea a incercat sa isi scoata hainele in momentul in care politistii au pus mana pe ea.

Politia civila din districtul federal din Brazilia a declarat ca Tamayo este cunoscuta drept 'Regina prafului', potrivit Globo.

"Avea o agenda foarte incarcata, a calatorit in toata Brazilia. Cu o zi inainte de flagrant, a plecat in Florianopolis", a declarat Ricardo Oliveira, unul dintre investigatorii operatiunii.