A fost interzisa pe Tinder pentru ca nimeni n-a crezut ca e REALA! INCREDIBIL: ce a patit acest model

Administratorii retelei de online dating Tinder i-au sters profilul pentru ca au crezut ca pozele pe care le pune sunt false!

'Holly Valentine' n-a avut parte de nicio intalnire, desi multi barbati ar fi dat orice ca sa iasa cu ea. :)

Administratorii Tinder au crezut ca au de-a face cu un cont fake si au respins-o imediat dupa ce si-a deschis profilul.

"Calatoresc mult, asa ca am vrut sa ma intalnesc cu oameni noi. Am cumparat cel mai scump pachet, cel care te lasa sa iti setezi locatia oriunde pe Planeta. M-a costat vreo 70 de euro, a fost foarte scump", a dezvaluit tanara.

Chiar daca spune ca a incercat sa nu puna imagini prea obraznice cu ea, Holly n-a avut parte de prea multa actiune online.

"Dupa cateva ore, am vazut ca aveam cateva mesaje, apoi n-am mai putut sa intru in aplicatie. Multe dintre mesaje spuneau ca nu sunt reala sau ca nu am motive sa fiu pe Tinder avand in vedere cum arat. Nu am apucat sa cunosc pe nimeni", a explicat Holly.