A fost gasit "pacientul 0" din China! Cum a luat coronavirusul si cum s-a raspandit boala imediat

Jurnalistii chinezi au identificat primul om care s-ar fi infectat cu Covid-19.

Wei Guixian, o vanzatoare de creveti in varsta de 57 de ani, care comercializa produse in piata din Wuhan, locul unde se crede ca a izbucnit virusul, este prima persoana care a fost testata pozitiv la Covid-19. Jurnalistii chinezi de la The Paper au idenfiticat-o ca fiind "pacientul 0" si au stat de vorba cu ea.

Ea se afla la munca in piata cand a inceput sa aiba simptome si crede ca a luat virusul dintr-o toaleta. Wei Guixian a mers la o clinica pentru a se trata, insa s-a intors imediat in piata de animale din Wuhan, fiind o greseala fatala, pentru ca asa a raspandit virusul atat in randul celorlalti vanzatori cat si in randul cumparatorilor care s-au plimbat prin toata provincia Wuhan.

"In fiecare iarna racesc. Am crezut ca am racit. M-am simtit putin obosita, dar mai sever decat anii trecuti", a spus pacienta.

La clinica i s-a administrat o injectie, insa simptomele nu s-au ameliorat, iar medicii nu au stiut ce diagnostic sa ii puna.

"M-am simtit din ce in ce mai rau si foarte inconfortabil. Nu aveam deloc putere sau energie", a adaugat femeia.

Aceasta s-a recuperat complet in luna ianuarie, la fel ca si una dintre fiicele ei si sotul ei, care de asemenea au fost bolnavi.