A fost cu sute de femei, insa doar iubita cu 27 de ani mai tanara a reusit asta. Anuntul de ultima ora al lui Gianluca Vacchi

Dansatorul italian Gianluca Vacchi, celebru in intreaga lume pentru stilul de viata excentric, a anuntat zilele trecute ca urmeaza sa devina tata pentru a doua oara.

Viitoarea mama, Sharon Fonseca, e un model de origine venezueleana, cu 27 de ani mai tanara.

Extravagant si lipsit de scrupule, Vacchi si-a trait viata la maxim si n-a dus lipsa de femei frumoase, el mandrindu-se cu asta prin diverse postari pe Instagram care au facut inconjurul lumii, precum cea de mai jos.

In aceste conditii, era greu de crezut ca Gianluca va putea sa intretina o relatie normala, cu o singura femeie. Totusi, acest lucru s-a intamplat atunci cand Vacchi s-a lovit de farmecul lui Sharon Fonseca, o sud-americanca focoasa care a cochetat cu meseria de jurnalista, iar in prezent e un fotomodel de succes.

Carcotasii au spus ca relatia dintre cei doi n-avea cum sa fie una de durata, in special din cauza diferentei de varsta, dar iata ca s-au inselat. Astfel, zilele trecute, printr-o postare emotionanta pe Instagram, chiar de Ziua Mamei, Vacchi a anuntat ca iubita sa e insarcinata cu un baietel.

”Azi e Ziua Mamei si m-am gandit la mama mea, dar si la o potentiala mama pentru copilul meu. Sunt mandru ca eu si Sharon vom fi parinti. Ea e femeia pe care mi-am dorit-o mereu ca mama a copilului meu”, a transmis Vacchi, cu ajutorul unui filmulet. Apoi, intr-o postare ulterioara, italianul a revenit cu o poza sugestiva, in care sta ingenuncheat in fata celei care il va face tata pentru a doua oara. Gianluca mai are, dintr-o relatie anterioara, o fata care se apropie deja de varsta majoratului.