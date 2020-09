A fost creata cea mai scumpa masca din lume! Costa 1.3 milioane de euro! Cum poate sa arate 

Masca a fost facuta din 250 de grame de aur de 18 karate si cu 3 608 diamante naturale. Masca de fata a devenit obligatorie odata cu aparitia pandemiei de coronavirus, functia principala a acesteia fiind oprirea propagarii virusului.

Pentru a face purtarea acesteia cat mai usoara, firmele au inceput sa creeze diferite modele inovatoare si diferite, in care oamenii sa se regaseasca si pe care sa le poarte cu placere.

Cu toate astea, nicio masca nu este ca cea creata intr-o bijiuterie din Israel, Yvel. Cea mai scumpa masca din lume a fost facuta la cererea unui cliend fidel, a carui intentie a fost sa ofere ajutor financiare firmei pentru care lucreaza 150 de persoane in cele doua tari in care opereaza.

Cumparatorul a vrut sa isi pastreze anonimatul, insa va plati 1.3 milioane de euro pentru masca.

Aceasta a fost creata chiar de detinatorul firmei si de sotia sa, Isaac si Orna Levy, bijutieri cunoscuti la nivel mondial. La masca au lucrat 25 de bijutieri si incrustatori de diamante, alesi de proprietarii companiei.



Masca este facuta din 250 de grame de aur de 18 karate si de 3 608 diamante naturale care valoreaza 210 karate in total. Mai mult, 'masca asigura cel mai mare nivel de filtrare si indeplineste cele mai stricte standarde de protectie', a spus chiar proprietarul.

Israeli jewelry brand Yvel has crafted a face mask worth $1.5 million for an unnamed U.S.-based client https://t.co/oTwFHhq7b4 ???? pic.twitter.com/4VKnZtrNj0