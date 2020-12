A facut o OPERA DE ARTA, dar putini inteleg asta! Pictorul CELEBRU care a devenit tinta IRONIILOR pe internet

O lucrare artistica din urma cu 500 de ani s-a viralizat pe internet din cauza unui detaliu curios si aparent inexplicabil.

Pictorul olandez Rogier van der Weyden, unul dintre cei mai cunoscuti din istorie, e in centrul unei discutii privind opera sa de arta din anul 1455 care poate fi admirata la un muzeu din Munchen. Este vorba de un triptic (un tablou din 3 piese) care apare in altarul unei biserici, Santa Columba, si in care se ilustreaza nasterea lui Iisus Hristos.

Dincolo de realizarea remarcabila a pictorului, exista insa un detaliu anacronic despre care se vorbeste acum pe retelele de socializare. Astfel, internautii se intreaba ce cauta in tabloul din centru, in spatele Fecioarei Maria, acel crucifix pe peretii de lemn ai grajdului, care n-are absolut nici o legatura temporala cu nasterea lui Iisus, ideea centrala a picturii. Postarea a atras instantaneu numeroase comentarii amuzante, multe chiar ironice, insa specialistii il apara pe Rogier van der Weyden, sustinannd ca acest detaliu nu e o greseala, vrand sa sublinieze tocmai jertfa pe care urma s-o faca Iisus Hristos ulterior.