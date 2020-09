A doborat toate recordurile posibile! Starul Disney care a intrat in industria filmelor pentru adulti a incasat o suma record in primele 24 de ore

Bella Thorne a luat decizia socanta de a intra in industria filmelor pentru adulti.

Tanara actrita devenita celebra pentru rolul in serialul Disney, Shake it Up!, Bella Thorne si-a facut intrarea in lumea filmelor pentru adulti si a facut-o cu stil!



Bella si-a anuntat pe Instagram intrarea, iar fanii au innebunit instant. La doar 24 de ore de cand a intrat pe cel mai renumit site la ora actuala, Only Fans, Thorne a reusit o incasare record. Un milion de dolari a strans intr-o singura zi pe site, iar intr-o singura saptamana, a reusit sa castige doua milioane de dolari.