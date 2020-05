60 de zile de COSMAR pentru romanul testat de 8 ori pentru coronavirus Sta de doua saptamani in spital FARA tratament!! Cum si-a dat seama ca e bolnav

Caz incredibil pentru un politist din Suceava!

Cazul sau a fost facut public de Bogdan Banica, unul dintre sindicalistii din MAI. Tanarul depistat pozitiv la testul de coronavirus sta de doua luni internat sau in izolare, asteptand sa fie declarat vindecat pentru a-si putea relua viata normala. Acum are doua saptamani de stat in spital fara sa primeasca vreun tratament, in asteptarea unei secvente de teste care sa-l declare definitiv negativ.

Textul scris de Andrei, politistul infectat:

"Buna, stiu ca fiecare dintre noi trece printr-o perioada grea si ca toata treaba asta cu acest virus (covid19) a dat viata tuturor peste cap, asa ca pentru cei ce au timpul necesar o sa scriu o mica poveste.

Ne intoarcem putin in timp, in data de 30 martie 2020 mai exact. O zi obisnuita in care m-am trezit la 07:00 pentru a pleca la locul de munca, unde la 08:00 incep serviciul.

In cursul diminetii am observat ca se intampla ceva ciudat cu organismul meu, deoarece incepusem sa am dureri de cap, gustul şi mirosul disparand in totalitate, avand totodata si o stare avansata de oboseala, cu toate ca dormisem suficient.

Discutand cu colegii, din vorba in vorba am aflat ca mai este un coleg care are aceleasi simptome ca si mine.

Am stabilit sa mergem impreuna la DSP Suceava pentru a face testul Covid-19.

Am explicat cadrului medical de acolo motivul pentru care am venit, respectiv simptomele pe care le aveam, acesta fiind de acord cu testarea noastra.

Va spun sincer, am facut testul, dar nu m-am gandit nici o secunda la ce avea sa urmeze

Din momentul in care mi s-au prelevat probele pentru depistarea virusului am stat in autoizolare la domiciliu unde locuiesc singur, deci nu exista riscul sa transmit virusul niciunei persoane (asta in cazul in care avea sa fie depistat).

Am vorbit cu superiorii şi le-am adus la cunostinta faptul ca pana la sosirea rezultatelor voi sta in autoizolare la domiciliu, urmand sa ii anunt cu privire la rezultate cand le voi primi.

Dupa trei zile, mai exact pe data de 2 aprilie, am primit mesaj de la DSP care spune asa: <Rezultatul testului COVID-19 din data 31/03/2020 este pozitiv. Va rugam sa va prezentaţi la spital. Mesaj trimis de DSP Suceava.>

in mintea mea s-a produs o mare avalansa, avand foarte multe nedumeriri cum ar fi ce fac acum?, ce tratament iau?, cum sa ma prezint la spital daca sunt pozitiv, ştiind ca automat nu am voie sa ies din casa.

Dupa nenumarate telefoane date catre cei de la DSP mi s-a comunicat faptul ca se poate trata şi acasa daca simptomele sunt usoare si ca pentru mai multe detalii sa iau legatura cu medicul de familie."

"Am luat legatura cu medicul institutiei din care fac parte, care <m-a consultat prin telefon>, sa zic asa, dupa care mi-a prescris Sfantul Paracetamol şi cuvioasa vitamina C, urmand ca dupa 14 zile sa repet testul.

Zis si facut, am respectat intocmai toate cerintele, inclusiv cele de autoizolare la domiciliu şi <tratamentul> primit. Asa ca, pe data de 14 aprilie ne-am prezentat din nou la DSP pentru retestare. Dar cum nu m-aş fi putut astepta, acolo am intalnit o doamna doctor detasata de la Iasi care iesind din sala de testare ne intreaba <Voi ce vreti?!>, explicandu-i <stimabilei> motivul pentru care ne aflam acolo. Dupa munca de lamurire cu aceasta, care refuza sane testeze pe motiv ca Ordinul X emis de catre Ministerul Sanatatii spune ca dupa 14 zile de autoizolare se reia activitatea fara a mai fi necesara testarea, am facut testul si din nou am aşteptat autoizolat la domiciliu rezultatul celui de-al doilea test, care a venit pe de data de 18 aprilie şi spunea asa: <Rezultatul testului COVID-19 din data 14.04.2020 este pozitiv. Va rugam sa va prezentaţi la spital pentru tratament. Mesaj trimis de DSP Suceava.>

Surpriza, paracetamolul nu a putut face fata luptei cu acest virus...

Am sunat din nou - - >DSP--> medicul institutiei unde imi desfasor activitatea, de aceasta data pe langa paracetamol mi s-a prescris telefonic antibiotic cu recomandarea de a ramane in autoizolare la domiciliu in continuare, urmand sa repet testul dupa alte 14 zile...

Zis si facut, au trecut cum au trecut inca 14 zile de stat inchis in casa si a venit momentul pentru a treia testare efectuata in data de 27 aprilie, rezultatul fiind graitor: <Rezultatul testului COVID-19 din data 27.04.2020 este pozitiv. Va rugam sa va prezentaţi la spital pentru tratament. Mesaj trimis de DSP Suceava.>

Covidutul prinsese drag de mine, doar ca de aceasta data m-au cuprins altfel de sentimente la aflarea rezultatului.

Asa ca am hotarat sa schimb modul de abordare a penibilei situaţii şi am sunat la 112; a fost trimisa o ambulanta si dupa 7 ore petrecute in sala de asteptare UPU am fost internat la sectia Boli Infectioase.

Analize, raze la plamani, toate bune şi in parametri normali.

in spital mi se dadeau diferite medicamente pentru stimularea sistemului imunitar, perfuzii cu vitamine si acelasi antibiotic pe care-l luasem si la domiciliu."

"Dupa prima vizita a doamnei doctor, a stabilit ca pe data de 1 mai trebuie sa refac testul, ceea ce am si facut: <Rezultatul testului COVID-19 din data 01.05.2020 este negativ. Mesaj trimis de DSP Suceava.>

iN SFaRsIT!!! asta a fost primul lucru pe care l-am exclamat.

La intocmirea documentelor de externare şi a scrisorii medicale, doamna doctor mi-a impus iNCa 14 zile de autoizolare la domiciliu şi refacerea testului dupa aceste 14 zile, la DSP fiind necesare 2 rezultate negative consecutive pentru a putea relua activitatea profesionala.

Abatut, satul de atata autoizolare, dar totusi fericit ca simptomele disparusera si ca aveam in sfarsit un rezultat negativ la testare, am plecat la domiciliu, urmand tratamentul doar cu vitamine de aceasta data prescris de catre doamna doctor.

Cu greu s-au scurs si ultimele zile de autoizolare si in data de 12 mai, m-am prezentat DIN NOU la DSP, unde am facut testul cu numarul 5:

<Rezultatul testului COVID-19 din data 12-Mai-2020 este pozitiv. Va rugam sa va prezentaţi la spital pentru tratament. Mesaj trimis de DSP Suceava.> Asta a fost alarma diminetii de 14 mai 2020, va spun sincer mi s-au <inmuiat> picioarele, nu-mi venea sa cred cum si de ce rezultatul este din nou pozitiv, eu neavand niciun simptom..."

"Asa ca dupa noile reglementari impuse de marele ministru Nelu Tatar, iar am apelat 112, iar m-am internat, la sectia Neurochirurgie de aceasta data...

Povestea de aici e desprinsa parca din filme, spun acest lucru deoarece stau de doua saptamani internat fara a primi tratament, doar asteptand sa ma negativez‼️

Primul test facut in spital la data de 18.05 la sectia Neurochirurgie a fost negativ, urmatorul test facut pe data de 19.05 a fost INCERT, rezultatul primindu-l in noaptea zilei de 20.05.

Acest test INCERT m-a obligat sa refac testul, ceea ce am si facut pe data de 21.05.

Problema este ca rezultatul testului l-am primit in noaptea zilei de 23.05, fiind tot INCERT.

Deci ultimele 3 teste, cele din spital sunt: negativ->incert->incert, facute in interval de 4 zile, rezultatele venind intr-un interval total de 6 zile, de aici şi explicatia medicilor infecţionisti din spital ca trebuie respectate limitele de timp impuse prin lege pentru testare, respectiv externare unde este cazul."



Am facut in total opt teste COVID, stau inchis fara simptome de 60 de zile si in situatia mea sunt multi...



Nu vreau sa jignesc pe nimeni, dar simt ca se poate face mai mult decat atat... in spital pluteste un aer de <ciudat>, testele vin parca trase de par si niciodata cum ar trebui sa vina, parca saloanele trebuie sa fie pline ochi cu pacienti covid... Dar adevarul va iesi la iveala, ca-ntotdeauna..."

Tweet coronavirus politist Citeste si: