5 lucruri cerute de El Chapo in inchisoare. Procurorii au fost socati! Ce le-a cerut traficantul

Vezi ce le-a cerut El Chapo americanilor.

El Chapo a cerut dreptul la a face exercitii in aer liber timp de 2 ore pe saptamana, dopuri de urechi pentru a putea dormi mai bine, dreptul la aceeasi mancare pe care o primesc si ceilalti detinuti, diferite echipamente de sport ca bicicleta eliptica, si un geam care sa dea afara, prin care sa intre aer proaspat si lumina soarelui.

Cerintele sunt considerate drept socante de catre procurori, care spera ca judecatorul sa nu ii acorde aceste drepturi.

El Chapo are deja 27 de luni de cand este in detentie in SUA, fiind deja gasit vinovat in procesul la care a luat parte in New York. Acesta isi asteapta sentinta la finalul lui iunie.

Procurorii se tem ca El Chapo isi pregateste evadarea, de aceea a cerut dreptul de a iesi din celula si, mai ales, de a avea o fereastra in celula.

Mexicanul nu este strain de acest lucru, evadand o data dintr-o inchisoare din Mexic, si o data dintr-o inchisoare din SUA.