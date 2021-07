Sfârșit de săptămână dur pentru piloții GASGAS 

Vineri, sâmbătă și duminică a avut loc etapa a II-a din Campionatul Est European de Extrem Enduro și etapa a IV-a din Campionatul Național de Hard Enduro 2021.

Concursul, care a ajuns a IV-a ediție, s-a desfășurat la Ditrău - Harghita. Au concurat clasele: PRO, Expert, Hobby, Fete și Veterani. Pilotii nostri au avut de îndurat trei zile caniculare și un traseu tehnic și extrem de dur. Bineînteles, sportivii nostri au urcat pe podium din nou.

Jozsa Norbert Levente (GasGas): “Nu vreau să par omul care caută scuze, dar am avut un weekend plin de ghinion”

O noua luptă s-a dat pentru prima poziție la clasa PRO, între pilotul MasterBike Cluj susținut de ATH Moto, Jozsa Norbert Levente, și bulgarul Teodor Kabakchiev (Husqvarna)! Iată povestea Ditrocks 2021: “Am așteptat tare mult cursa asta. Prologul a fost un circuit de EnduroCross legat cu câțiva kilometri de pădure, urcări, pâraie. Am ratat startul și, de pe locul 11, a trebuit să îmi fac loc printre rideri până pe locul 2. A doua zi am plecat de pe locul doi, am tras tare să-l prind din urmă pe Teo și, la scurt timp, o creagă mi-a străpuns cizma și mi s-a înfipt în gleznă. Am strâns din dinți și deja la CP2 conduceam cursa. Înainte de ultima buclă de clasa PRO aveam 5 minute avans, unde am fost îndrumat greșit de spectatori într-o buclă de clasa EXPERT. De abia la sfârșitul buclei de B am fost anunțat că am greșit traseul, am revenit iar pe traseul corect și am refăcut bucla destinată clasei noastre. Kabakchiev, care ajunsese la finish, se mira de ce eu nu eram deja acolo, pentru că de la CP2 nu m-a mai vazut pe traseu. Duminică, din păcate, la CP4 am făcut și pană pe spate, ceea ce mi-a redus la minimum șansele pentru a recupera timpul pierdut cu o zi înainte așa că am hotărât să îmi protejez poziția a doua în clasamentul general. Nu vreau să par omul care caută scuze, dar de data asta chiar am avut un week-end plin de ghinioane. Mergem mai departe cu capul sus!“

La Ditrocks, s-a dat și bătălia VETERANILOR: Zdenek Cyprian vs Stroisteanu Bart

Pilotul Master Bike Cluj si sustinut de ATH MOTO, Stroisteanu Bart, a dat și el lupte grele cu cehul Zdenek Cyprian:

“Vineri am avut un PROLOG interesant, nu prea am putut depăși, dar mi-am păstrat un ritm bun și am reușit să țin în spatele lui Zdenek. Zdenek merge împușcat, nu are rost să mai povestim, iar tipul asta de traseu îl avantajează foarte mult! La fel și sâmbătă, traseul a fost foarte cursiv, susținut, plin de pâraie, urcări, dar fără ruperi de ritm. Am văzut că avea deja 20 de minute avans, m-am deconectat și am zis că trebuie doar să-mi păstrez locul și să ajung la finish în siguranță, ceea ce s-a și întâmplat. Duminică la fel, un traseu rapid, cu doar două urcări tehnice, probabil traseul a fost gândit pentru ploaie, dar ploaia nu și-a făcut simțită prezența din păcate. M-am simțit bine pe noua motocicletă. GasGas – rezistă!”

GasGas rămâne pe podium și după acest weekend, chiar dacă pe locul al doilea.

