Norbi câștigă Campionatul Național de HARD ENDURO pe GASGAS

În acest weekend, a avut loc Finala Campionatului Național de Hard Enduro din acest sezon competițional. Etapa a avut loc la Băița, în județul Hunedoara. Clubul Haita Deva a fost organizatorul celei de-a IV-a ediții a Golden Mountain Enduro. Au concurat clasele: A, B, C, FETE și Veterani (pe traseu de B). Jozsa Norbert Levente, pilotul GasGas, este CAMPION NAȚIONAL de HARD ENDURO.

Ultima rundă a Seriei Românești de Enduro a fost una plină de acțiune! Norbi acumulase suficiente puncte încât să nu aibă emoții la această etapă, însă el a tratat-o ca atunci când nu ar fi avut niciun punct. S-a luptat până în ultima clipă, apărându-și poziția de leader. Vineri și sâmbătă a condus detașat, însă duminică, austriacul Dieter Rudolf a avut cel mai rapid timp al zilei (6h14: 09.31). Dar nu a fost suficient de rapid pentru a fura avantajul general de la Jozsa Norbert Levente.

"Azi am crezut că o să avem o zi ușoara și am decis să nu schimb cauciucul spate... se pare că nu a fost o alegere prea inspirată, ziua fiind destul de lungă și cu urcări unde gripul era totul! Am mai agățat și vârful pedalei de frână, ceea ce m-a încetinit pe bucățile foarte rapide. în final, mă bucur că am reușit să rămân în fruntea clasamentului cu doar câteva minute avans. În final, vreau să mulțumesc tuturor ce m-au susținut în acest sezon, în special clubului meu, Master Bike Cluj, și Gas Gas Motorcycles Romania – ATH Moto.

Articol sustinut de ATVRom