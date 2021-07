Distracție în weekend pentru GasGas si divizia ATH Moto!

Alt weekend, alte evenimente, alte locații, fără timp de respiro!

La Cluj a avut loc cea mai faină întâlnire din acest an Transilvania Bikers' BIKEFEST, iar la Arad s-a desfășurat etapa a V-a a CNIR ENDUROCROSS - Valea Rădeștiului.

Divizia ATH Moto prezentă la Transilvania Bikers' BIKEFEST

Eveniment cu ecou național în weekend. La Cluj a avut loc una dintre cele mai mari întruniri moto din România din ultima perioadă - Transilvania Bikers' BIKEFEST, ElDorado, Gilau, ediția Covid-RELOADED. Organizatorii, Clubul Transilvania Bikers M.C. 1990 Cluj, s-au întrecut pe ei în acest an, iar ediția a fost una cu mare impact. Noi, ca de obicei, am dat curs invitației, o data prin prezența diviziei ATH Moto - KTM, Husqvarna, GASGAS - dar și ca sponsori ai evenimentului.

Rideri din toată țara au însuflețit Transilvania Bikers' BIKEFEST prin prezență și stare de spirit, dar au și fost recompensați cu concerte și muzică bună, concursuri incitante, dar și premii pe măsură. Moment bun pentru socializare, întâlnire cu prieteni vechi și noi, muzică bună… în concluzie, un eveniment reușit!

Podium GasGas la clasa VETERAN

Etapa a V-a a CNIR ENDUROCROSS - Valea Rădeștiului, de la Arad a venit cu rezultate bune din nou pentru GasGas și ATH Moto. Pilotul MasterBike Cuj câștigă clasa VETERAN în ciuda faptului că tot traseul a mers pe pană! Asadar, GasGas rezista!

“Cursa de la Arad mi-a adus încă o victorie în Campinatul Național de Endurocross, fiind a 4-a victorie consecutivă, din patru participari. În penultima etapa din calendar, am mers toată cursa cu pană pe roata spate, ceea ce m-a încetinit mult, dar în final am reușit să îmi păstrez poziția de lider de la start până la finish. Anul acesta am ales să particip și în Campionatul de EnduroCross doar pentru a vedea cât de capabil este noul GASGAS EC300. Se pare că motocicleta se descurcă și pe trasee foarte rapide, dar și pe secțiunile grele din cursele de Hard Enduro din Campionatul României de Hard Enduro, unde sunt lider în clasament. GASGAS pot spune ca este o combinație între KTM și HUSQVARNA, inginerii alegând părțile bune ale acestor două motociclete și le-au pus într-un singur motor: de la KTM au luat subcadrul de aluminiu, iar de la HUSQVARNA suspensia spate, ieșind combinația perfectă! Am făcut o alegere buna la început de sezon alegând GASGAS.”

Articol sustinut de ATV Rom