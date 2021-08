Păreri PEFOC - de ce este atât de căutat șemineul cu cornișă din lemn?

Cu toții ne dorim cele mai bune soluții de încălzire atunci când vine vorba despre confortul termic al caselor noastre, iar pentru asta, strângem din dinți, facem sacrificii financiare și punem ban peste ban pentru achiziția dispozitivului mult visat.

Însă, odată ce ai reușit să economisești banii necesari pentru primul tău șemineu pe lemne sau înlocuirea celui vechi, cu un model de calitate superioară, abia atunci ne dăm seama că, de fapt, “greul” de abia acum începe! Varietatea copleșitoare de oferte de pe piața de specialitate îți poate oferi serioase bătăi de cap, atunci când vrei să-ți achiziționezi cea mai potrivită soluție pentru căldura și amenajarea cu stil a căminului tău.

Meșterii de la PEFOC cunosc din propria experiență, exact ceea ce își dorește fiecare de la un produs premium. Clientul este în căutarea unui semineu ieftin, dar de calitate și cu randament superior, care să se și plieze perfect pe stilul, personalitatea lui, dar și a nevoilor reale ale familiei sale.

Tocmai de aceea, specialiștii sibieni în domeniul comercializării și montajului profesional al soluțiilor neconvenționale de încălzire, ne fac cunoștință cu un model spectaculos de șemineu care, pe lângă rolul de încălzire al casei, se potrivește la interiorul oricărei locuințe, grație unui element decorativ deosebit în construcția de șeminee: brâul din lemn sau cornișa de lemn!

În cazul acestor dispozitive spectaculoase de încălzire pretabile pentru cosuri de fum inox sau din material ceramic, elementele decorative sunt realizate din lemn de înaltă calitate. Cornișele decorative se lipesc cu adezivi speciali, rezistenți la temperaturi extreme. Sunt fabricate pe diferite dimensiuni pentru a se potrivi cu fiecare tip de focar, pornind de la șemineul clasic și până la performantul termoșemineu.

Un brâu de calitate este acela care respectă cele mai înalte criterii de calitate. Lemnul trebuie să fie perfect uscat, într-un mediu controlat, ce presupune încăperi speciale care sunt prevăzute să conserve lemnul la un nivel optim de umiditate. Abia în urma acestui tratament profesional, vor rezulta niște cornișe din lemn cu o culoare uniformă și linii drepte, fără imperfecțiuni sau ondulări inestetice ale materialului.

Specialiștii în decorațiuni interioare propun amplasarea centrală a unui șemineu prevăzut cu brâuri decorative din lemn, pentru că acesta va reuși să adauge un plus de stil oricărui tip de spațiu, putându-se integra cu ușurință în casele amenajate rustic, clasic sau chiar și modern. Brâurile din lemn pot avea structură simplă sau profilată, potrivite pentru orice stil de șemineu de perete sau pe colț. Cornișele din lemn au nevoie însă, să fie tratate cu substanțe ignifuge pentru protecție suplimentară la foc.

Pentru a te putea convinge de efectul special pe care o cornișă îl poate oferi unui șemineu pe lemne și nu numai, intră pe site-ul specialiștilor pefoc.ro unde vei avea acces la o serie întreagă de șeminee clasice sau moderne, cu sau fără cornișă, diferite modele de sobe, seminee electrice moderne sau cu design rustic, instalate pentru mii de clienți mulțumiți din întreaga țară.

Modelele sunt proiecte reale ce au fost realizate în locuințele clienților, cu echipă proprie de montaj, conform dorințelor și gusturilor fiecăruia, respectând cu strictețe, parametri tehnici de siguranță și funcționalitate.

În plus, prețurile sunt adaptate perfect în funcție de bugetul, preferințele și nevoile de încălzire sau decor ale fiecăruia în parte. Sărbătoarea ofertelor promoționale și a reducerilor speciale, are loc cu frecvență lunară și nu doar la sfârșit de an. Veștile bune continuă cu transport gratuit și livrare rapidă oriunde în țară, în maximum 48 de ore de la confirmarea comenzii - totul pentru ca familia și căminul tău, să se poată bucura de un nivel superior al intimității, design-ului inedit și confortului termic absolut!

