Pareri Pefoc - constructia unui semineu aspectuos si trainic nu are secrete pentru mesterii adevarati

Cu peste doua decenii marcate de comercializarea si montajul cu succes a mii de proiecte termice alternative. Incepand de la constructia clasicului semineu pe lemne si pana la sobele rustice sau moderne, pentru mesterii de la PEFOC aceasta meserie grea, dar frumoasa, nu mai are nici un fel de secrete.

Daca te-ai gandit vreodata cum ar fi sa te bucuri in propria ta casa de un semineu aspectuos, performant si care sa te tina o viata, lasa toate grijile in mainile dibace ale celor care se pricep cu adevarat! Asadar, am apelat la expertiza specialistilor sibieni sa aflam impreuna, care sunt ingredientele care fac din proiectul tau termic, un succes garantat.

Intradevar, o astfel de lucrare inseamna multa responsabilitate, atat in etapa de montaj, cat si a mentenantei ulterioare. Implicarea totala este necesara tocmai pentru a evita riscul unei functionari defectuoase cauzate de probleme care pot fi minore, dar si de probleme tehnice care pot pune in pericol siguranta locuintei si a celor dragi. Suntem sfatuiti sa ne indreptam atentia intotdeauna catre un model de semineu premium, capabil sa imbine functionalitatea cu aspectul estetic atragator. In acest sens, echipa PEFOC ne propune o gama completa de produse de calitate: seminee clasice pe lemne, gaz sau peleti, sobe noi cu aspect rustic, cosuri de fum profesionale, seminee electrice pentru locuinte la bloc, dar si modele de gratare, ustensile gratar, alaturi de multe alte accesorii sau materiale fabricate de producatori renumiti, care vor asigura succesul oricarui tip de proiect termic.

In continuare vom incerca sa iti prezentam cele mai importante aspecte pe care un specialist Pefoc le aplica atunci cand monteaza un semineu sau model de soba semineu care sa functioneze in conditii optime de functionalitate, confort si siguranta.

Construieste doar cu materiale de calitate

Un semineu este trainic atunci cand este construit cu materialele potrivite. Astfel, este esential sa acorzi o atentie semnificativa materialelor folosite, indiferent de tipul de semineu - clasic, pe lemne sau peleti. In plus, un material de foarte buna calitate nu doar ca rezista in timp, dar se remarca si prin finisaje deosebite, care contribuie la designul final al semineului.

“Masoara de 10 ori inainte de a taia o data!”

Inainte de a trece la constructia propriu-zisa, trebuie sa stabilesti si sa masori cu exactitate dimensiunile locului in care va fi montat viitorul tau semineu. Pentru instalare va trebui sa tii conte si de dimensiunile focarului, grosimea materialelor necesare pentru izolare, modelul dorit, precum si alti parametri tehnici. De asemenea, inainte de a incepe constructia semineului, este necesara curatarea locului de amplasare si tratarea peretilor cu amorsa speciala.

Racordarea cosului de fum nu trebuie neglijata

Dupa montajul focarului conform schitelor de amplasare, urmatorul pas consta in racordarea la un cos de fum ceramic, din caramida sau din inox. Aceasta etapa este deosebit de importanta si trebuie realizata de catre specialisti. In plus, folosind un burlan de calitate superioara, iti vei asigura etanseitatea perfecta. In cazul in care tubul de evacuare nu este montat corespunzator, pot exista scapari de gaze care afecteaza nu doar functionalitatea semineului, ci si siguranta locuintei si a familiei. Credem ca nu si-ar dori nimeni sa strice si sa refaca intreaga constructie dupa doar cativa ani de functionare, doar pentru a inlocui sau repara cosul de evacuare.

Realizarea structurii de rezistenta

In partea inferioara a focarului se pot utiliza placi izolatoare pentru constructia soclului. Aceste placi au o greutate redusa spre deosebire de caramida plina si sunt ideale pentru aceasta sectiune a focarului, mai ales ca aici nu se produc temperaturi inalte. In schimb, in partea superioara a focarului se vor folosi materiale izolatoare sau mortar refractar, special concepute pentru a rezista la caldura puternica generata de arderea combustibilului folosit. Pentru un plus de rezistenta si siguranta, specialistii lipesc placile izolatoare si umplu rosturile cu adeziv flexibil, conceput special pentru constructia semineelor.

Finalizarea semineului si ultimele detalii tehnice

In ultima etapa, cea de finalizare a constructiei semineului este important sa acorzi o atentie deosebita dimensionarii grilelor. In acest sens, va trebui sa iei in considerare doar dimensiunea interioara de evacuare a grilei, nu cea totala. Practic, din dimensiunea totala va trebui sa mai scazi aproximativ 2-3 cm.

Asadar, pe langa aceste recomandari legate de montaj este important sa tii cont de toate indicatiile specialistului care se va ocupa de semineul tau.