(P) Vrei o casa unde toate ideile tale sa fie puse in practica? Construieste-o cu ajutorul unui arhitect!

Oricine decide sa construiasca o casa se angajeaza intr-o calatorie interesanta.

Unul dintre primii si cei mai lungi insotitori ai acestui proiect este un arhitect care te poate ajuta sa ai casa pe care ti-o doresti. Dar gasirea persoanei potrivite nu este atat de usoara., de aceea trebuie respectate cateva reguli de baza. Cum afli ce arhitect este potrivit pentru tine? Care sunt criteriile de calitate? Cand trebuie sa fii atent? Sau poate preferi sa te bazezi pe o casa prefabricata?

Cine este ajutorul potrivit depinde in primul rand de cerintele tale personale. Casele realizate de arhitecti sunt de obicei foarte moderne si cei care apreciaza individualitatea, designul si estetica vor beneficia de lucrul cu un arhitect Brasov.

De ce arhitectul este cea mai buna alegere?

Cei mai multi dintre acesti arhitecti Brasov garanteaza o calitate superioara a planificarii si arhitecturii casei, lucrul cu o firma de arhitectura avand multe avantaje. Arhitectii sunt creativi si au un simt dezvoltat pentru estetica.

Adevarul despre costuri este un alt lucru. Experienta arata ca, din pacate, nu toti arhitectii sunt in masura sa estimeze realist costurile proiectelor lor. Balcoanele mari plutitoare sunt un exemplu tipic. Bineinteles ca arata minunat. Dar, in calitate de client, trebuie sa te intrebi daca aceasta varianta mult mai scumpa este intr-adevar prioritatea ta.

Oricine opteaza pentru colaborarea cu un arhitect va primi o piesa unica . O solutie absolut individuala.

Un arhitect bun pune multe intrebari

Daca ai un arhitect anume pe lista, primele discutii cu el sunt foarte importante. Poti recunoaste un adevarat profesionist prin faptul ca pune multe intrebari si asculta cu atentie toate cerintele clientului.

Un punct foarte important aici: numai atunci cand arhitectul a inspectat proprietatea, acesta poate pune o prima schita pe hartie. Deoarece arhitectura si orientarea casei sunt intotdeauna dependente de conditiile si particularitatile mediului, precum si de cadrul legal de la fata locului.

Cele mai importante 3 lucruri pe care arhitectul tau trebuie sa le stie despre tine

Oricine consulta un arhitect trebuie sa caute o conversatie deschisa si sa puna cartile pe masa. Cel mai important lucru:

• Fii clar cu privire la limita bugetului tau.

• Defineste-ti nevoile intr un mod cat mai specific.

• Viziteaza proprietatea impreuna cu arhitectul. El trebuie sa cunoasca conditiile locale si cadrul legal.

Daca esti in cautarea unui arhitect pentru propria casa, ai deja o lista intreaga de idei si dorinte. Marea provocare acum este de a pune aceste idei in practica cu ajutorul unui profesionist. Un arhitect profesionist trebuie sa inteleaga ceea ce este important pentru tine si trebuie sa optimizeze proiectul pentru obtinerea rezultatului dorit.

Toate acestea functioneaza numai daca vorbiti simplu chiar de la inceput si aveti o conversatie deschisa. Oricine intreaba fara ezitare si isi defineste dorintele, dar si plafonul bugetar, isi poate economisi mult timp si bani atunci cand planifica.

Un alt aspect important ar fi sa te asiguri ca arhitectul ales are experienta cu metoda de constructie preferata, iti cunoaste proprietatea, optimizeaza planul de etaj, accepta un pret fix pentru planificare si, nu in ultimul rand, iti pune dorintele in prim plan in loc de creativitatea sa.