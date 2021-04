(P) Sfaturi pentru alegerea unui aragaz de top

O bucatarie fara aragaz este o bucatarie in care nu vei putea gati mai nimic, deci o bucatarie impracticabila.

Prin urmare, aragazul este unul dintre electrocasnicele ce nu pot lipsi dintr-o bucatarie, acesta ajutandu-ne sa ne punem in valoare calitatile de bucatar.

Daca esti pasionat de gatit si pui pret pe gustul mancarii, cu siguranta vei avea nevoie de un aragaz pe masura pasiunii. Iar oferta de aragaze este acum mai bogata ca niciodata.

Primele aragaze au fost construite in anul 1820, iar de atunci au evoluat enorm de mult. Dezvoltarea tehnologiei a contribuit la aragazele de astazi, care ne intampina cu fel si fel de functii si programe de gatit menite sa ne usureze munca precum si sa ne ajute sa obtinem mancaruri excelent gatite.

Astfel, dat fiind numarul mare de aragaze disponibile in ofertele magazinelor online, alegerea unui aragaz de top poate fi considerata o adevarata provocare. Si chiar daca de-a lungul timpului aragazele au pierdut teren in fata cuptoarelor si plitelor incorporabile, inca sunt la mare cautare in randul persoanelor pasionate de gatit.

Prin urmare, daca iti propui achizitionarea unui nou aragaz si ai mari asteptari de la acesta, ar trebui sa ai in vedere o serie de caracteristici si aspecte ce te pot ajuta sa faci o alegere cat mai buna. Iata care sunt criteriile pe care ar trebui sa le ai in vedere atunci cand iti doresti un aragaz de top:

Dimensiuni si material

In primul rand va trebui sa stabilesti care este spatiul de care dispui in bucatarie pentru instalarea aragazului, astfel incat sa poti face o alegere ca atare. Prin urmare, tine cont de dimensiunile noului tau aragaz astfel incat sa te asiguri ca acesta isi gaseste locul cu usurinta in bucataria ta si totodata ca vei avea loc suficient pentru a instala si o hota cu ajutorul careia sa scapi de fum, aburi si miros atunci cand gatesti.

Apoi, un alt detaliu de care ar trebui sa tii cont neaparat este materialul din care a fost construit aragazul dorit. Acest aspect este important nu doar din punct de vedere estetic, ci si al durabilitatii si intretinerii.

Alege sa achizitionezi un aragaz realizat din materiale durabile, usor de intretinut si atragatoare din punct de vedere al designului, iar astfel te vei putea bucura mult timp de noua achizitie.

Sursa de alimentare

Aragazele pot fi electrice, pe gaz sau mixte. Sursa de alimentare reprezinta un alt criteriu pe care trebuie sa il ai in vedere atunci cand iti propui achizitionarea unui nou aragaz. Alegerea o vei face, desigur, in functie de conditiile de care dispui precum si de propriile preferinte.

Fiecare sursa de alimentare prezinta atat avantaje cat si dezavantaje. Astfel, daca nu ai la dispozitie o retea de gaze naturale, alegerea unui aragaz electric se poate dovedi a fi o idee mult mai buna, cu toate ca si consumul acestora este mai mare.

Aragazele electrice sunt sigure, au o eficienta ridicata, un design placut si totodata sunt foarte usor de utilizat, fara ca mancarea gatita sa fie influentate intr-un mod sau altul.

In acelasi timp, aragazele pe gaz se remarca cu un pret mult mai accesibil, cu un caracter economic, insa numarul de functii si tehnologii este de regula mai redus decat in cazul aragazelor electrice.

Tipul cuptorului

Gatitul la cuptor este o arta ce poate oferi rezultate exceptionale atat timp cat si cuptorul folosit iti ofera o mana de ajutor in acest sens. De aceea ar trebui sa te asigur ca aragazul dorit iti pune la dispozitie un cuptor ce se va ridica la nivelul asteptarilor.

Nu doar capacitatea acestuia ar trebui sa te intereseze, ci la fel de mult ar trebui sa te preocupe tipul acestuia. Cuptorul conventional nu garanteaza o coacere uniforma iar cuptroul cu convectie foloseste un ventilator pentru a distribui caldura uniform. Iti recomandam, desigur, alegerea unui aragaz cu cuptor cu convectie.

Cuptorul conventional nu garanteaza o coacere uniforma iar cuptroul cu convectie foloseste un ventilator pentru a distribui caldura uniform.

Tipul plitei

Sa nu uitam de plita! Aceasta poate fi, la randul sau de mai multe tipuri: plite cu gaz, foarte populare si accesibile, pilte vitroceramice, plite cu inductie sau plite vitroceramice.

La fel ca in cazul cuptorului, fiecare tip de plita in parte prezinta atat avantaje cat si dezavantaje, iar alegerea o vei face, cel mai probabil, in functie de propriile preferinte.

Acestea reprezinta asadar principalele aspecte pe care ar trebui sa le ai in vedere atunci cand iti achizitionezi un aragaz. Pune sfaturile noastre in practica, iar astfel iti vei achizitiona un aragaz performant si de calitate, cu ajutorul caruia vei putea gati o multime de retete delicioase.