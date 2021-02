(P) Scurt istoric al brandului Dolce&Gabbana

Comparativ cu alte case de moda de lux, Dolce & Gabbana este un jucator relativ recent aparut in scena.

Creata in 1985, marca a avut parte de un debut remarcabil in lumea modei, fara sa cunoasca perioade de declin.

Cu siguranta poti recunoaste si tu celebrii adidasi Dolce Gabbana, precum si accesoriile sau hainele care apartin prestigioasei marci, insa, cel mai probabil, nu stii intreaga poveste care sta in spatele marii companii.

Inceputurile

Domenico Dolce s-a nascut pe 13 septembrie 1958 in Polizzi Generosa, un orasel din apropiere de Palermo. Familia sa detinea o mica afacere cu haine, in care Domenico a fost implicat inca de mic. Stefano Gabbana s-a nascut la celalalt capat al Italiei, in Milano, pe 14 noiembrie, la 4 ani diferenta Domenico. Dupa o scurta perioada in care ambii au lucrat ca asistenti pentru unul dintre designerii acelor vremuri, cei doi au dat nastere brandului care avea sa atinga un succes rasunator.

Apogeul

In anii ‘90, dezvoltarea marci Dolce & Gabbana cunoaste o ascensiune imensa. In aceasta perioada, Domenico si Stefano au deschis primul lor magazin in Japonia. Tot acum, au inceput sa isi exporte produsele in Statele Unite si au inaugurat si primul showroom in America de Nord. In 1992, a fost lansata prima linie de parfumuri, odata cu prima linie de haine destinate barbatilor. Aceasta era inspirata de moda de strada si promova un look tineresc, fresh.

Intr-un interviu acordat in 1995, Dolce si Gabbana si-au reamintit de prima loc incursiune profesionista in moda, in vremea colectiilor de la Milano, prezentand acea experienta drept “una dintre cele mai puternice emotii pe care le-au trait vreodata”.

Expansiunea business-ului

In 1986 a avut loc lansarea primei colectii Dolce & Gabbana care se numea “Real Women”. Un an mai tarziu, sub semnatura brandului a fost produsa si o linie de tricotaje, iar in 1989 D&G a creat si costume de baie si lenjerie. Cat despre colectiile ready-to-wear, acestea au luat nastere incepand cu anul 1988 in micul atelier al familiei, in Legnano, Milano.

In 1996, cu ocazia celei de-a zecea aniversari a brandului, a fost publicat titlul “Ten years of Dolce & Gabbana”, o carte care ilustra cele mai remarcabile texte si imagini din campaniile publicitare ale companiei.

Rasplata muncii

Succesul nu a intarziat sa apara in cazul business-ului despre care vorbim, asadar, in 2003 D&G avea deja un magazin in Milano, locatie care se intindea pe trei etaje.

Un parteneriat cu Madonna a alimentat si mai mult popularitatea acestui brand, astfel ca, la inceputul anilor 2000, Dolce si Gabbana au primit o serie de premii si distinctii, fiind desemnati printre altele, “Barbatii anului” de catre revista GQ. Mai apoi, in 2004, au castigat premiul pentru cei mai buni designeri internationali in cadrul galei Elle Style Awards. Linia de produse a fost extinsa pentru a include accesorii, articole din piele si produse cosmetice.

Recent, Dolce & Gabbana a lansat chiar si o linie absolut incantatoare de electrocasnice mici!