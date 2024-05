(P) Produse de machiaj ideale în 2024 pentru un stil de viață activ

Lumea frumuseții este într-o continuă schimbare și evoluție, iar anul 2024 vine cu o serie de tendințe proaspete, cum ar fi:

Culoarea anului 2024 este roșu strălucitor și apare la fardurile de ochi și rujurile de buze

și apare la fardurile de ochi și rujurile de buze Fardurile cu efecte speciale , cu sclipici, texturi metalice și perle sunt în trend

, cu sclipici, texturi metalice și perle sunt în trend Nuanțele de roz, mov, liliac și albastru sunt foarte populare și în acest an

La fel de interesante sunt și nuanțele de roz și portocaliu , care se pot combina pentru a crea un aspect fresh, tineresc, captivant

, care se pot combina pentru a crea un aspect fresh, tineresc, captivant Un look fabulos se poate crea și cu tonuri neutre, nuanțe de auriu și maroniu.

Machiajul ochilor cu umbre metalice sau cu sclipici este în trend și adaugă strălucire și profunzime privirii tale. Combinarea mai multor culori de farduri în același timp poate crea un efect foarte interesant și îndrăzneț. Pentru un look modern, începe cu aplicarea unei baze de machiaj pentru a asigura o aderență mai bună umbrelor. Apoi, folosește trei nuanțe: umbra roșie pe pleoapa superioară, negru în pliul ochiului pentru definire și verde pe colțurile exterioare pentru un efect dramatic.

Fardurile cu efecte speciale sunt foarte apreciate în 2024. Acestea sunt strălucitoare, au perle și mult sclipici. Desigur și texturile mate sunt recomandate în acest an, precum și acelea lucioase.

Fondul de ten sofisticat este important, oferă o acoperire perfectă și un finisaj natural mat. El va ascunde petele, roșeața, pistruii, semnele de oboseală, iar în plus va ajuta în controlul excesului de sebum.

Pentru buze se recomandă tonurile mai închise de fructe de pădure la rujuri. Buzele trebuie să fie lucioase și strălucitoare. Pentru acest efect se folosește un ruj, iar apoi se aplică un luciu de buze strălucitor.

Pentru a pune ochii în evidență, poți folosi un creion dermatograf negru sau într-o nuanță intensă, care va trasa o linie începând de la mijlocul genelor superioare și nu de la colțul ochilor. Acesta nu trebuie să aibă neapărat o formulă cremoasă, el trebuie să fie rezistent la apă. Acest machiaj simplu este în trend în 2024 și a fost folosit de celebrități pe covorul roșu. Poți vedea cele mai populare tendințe la machiaje, care includ doar produse de brand, 100% originale, pe https://www.notino.ro.

În 2024 este la modă și machiajul smokey eyes, care se poate obține cu o paletă de farduri ce includ nuanțe de la maroniu la negru. De asemenea, fardul de obraz se aplică mai ales pe pomeți și astfel aspectul feței arată mai fresh și mai tineresc. O altă tendință în acest an este folosirea unui rimel cremos pentru a crea aspectul de gene lipite, ce par inspirate din desene animate. Acestea vor arăta astfel dacă se aplică mai mult rimel, aspectul ochilor fiind puțin dramatic. La acest machiaj se folosesc nuanțe de farduri pastelate pe pleoape.

Buzele roșii clasice sunt la modă și oferă o eleganță fiecărui look. Se poate folosi un ruj mat, sau unul cu efect strălucitor. Accente strălucitoare pot fi și la machiajul ochilor, pentru a crea un look elegant, festiv anul acesta. Tonurile de argintiu și auriu sunt în trend și apar la machiajul pleoapelor. În acest fel se obține un look mai îndrăzneț și un stil șic, fascinant.

O tendință wow de make-up în 2024 este creionul dermatograf colorat care poate fi albastru, violet, portocaliu, verde. Poți experimenta în acest an diferite stiluri și culori, astfel vei găsi un aspect elegant, atractiv, care este potrivit pentru tine.