(P) Pareri Pefoc: Cum se racordeaza profesional un cos de fum la semineul casei

Fiecare dintre noi visam la un camin primitor, care sa arate la fel de spectaculos precum in revistele de specialitate iar un semineu lemne tocmai asta face si ceva mai mult.

Pe langa designul special si atmosfera magica, rolul unui semineu de calitate este acela de a asigura caldura necesara in casele noastre pentru o perioada indelungata de timp si in conditii de maxima siguranta si confort. De-a lungul istoriei, vatra de foc reprezenta elementul central al fiecarei casei, in jurul careia, intreaga familie isi petrecea timpul socializand, inchegand relatii sau pregatindu-si mancarea de toate zilele. In timp, aceasta a suferit numeroase modificari de stil, functionalitate si dotari, marcate semnificativ de inovatiile tehnologice, tipice vremurilor.

Singura constanta insa, a ramas atentia pe care trebuie sa o acordam functionarii in siguranta a cosului de fum. Sistemul de evacuare necesita o grija aparte, pentru ca de el depinde integritatea locuintei tale si siguranta intregii familii. In acest sens, ajutati si de sfaturile specialistilor sibieni de la PEFOC, firma romaneasca cu peste 20 de ani de experienta dovedita in domeniul termicelor neconventionale, am ales sa va ajutam prin acest articol, cu cateva sfaturi si informatii de baza despre racordarea profesionala a cosului de fum la semineul casei.

Primul lucru la care trebuie sa fim atenti daca vrem ca un cos de fum sa functioneze in parametri optimi este in acelasi timp si cel mai subestimat. Ne referim la folosirea corecta a lemnului pe care il ardem, indiferent ca vorbim despre o soba, un semineu sau un termosemineu, care va asigura apa calda si transferul caldurii in celelalte camere, printr-un sistem de calorifere asemanator principiului de functionare a centralei clasice pe gaz. Asadar, pentru obtinerea randamentului ideal este indicat sa se foloseasca cat mai mult cu putinta, lemn de esenta tare sau lemn care sa nu fie atat de bogat in substanta rasinoasa si cu putine increngaturi, precum: lemnul de fag, stejar, mesteacan sau alte diferite tipuri de pomi fructiferi.

Totodata, trebuie sa stiti ca un semineu pe lemne deschis, nu poate sa fie construit din punct de vedere tehnic, in spatii mai mici de 12 mp. Aceasta restrictie se datoreaza faptului ca un semineu, pentru a functiona, trebuie sa fie alimentat cu aer provenit din afara, prin usile si ferestrele neetansate, pentru a asigura o ardere corecta. O solutie si mai eficienta (in cazul in care si conditiile o permit) ar fi canalele care aduc aerul din exterior, pana aproape de deschiderea camerei de ardere. Semineele deschise trebuie sa fie stabile si nu trebuie sa fie construite din materiale de constructie inflamabile.

De la deschiderea camerei de ardere trebuie sa fie respectata o distanta de minimum 80 cm in toate directiile (in fata, deasupra si in lateral) fata de componentele si materialele de constructie inflamabile, precum si fata de alte obiecte zidite sau plasate in apropierea focarului. De asemenea, admisia aerului este recomandat sa se faca din afara, pentru a asigura un flux de aer constant si un tiraj bun al cosului de fum. Nu in ultimul rand, podeaua, peretii, camera pentru cenusa si colectorul de fum, trebuie sa fie confectionate din caramida sau placi de samota. O solutie practica poate fi si betonul special, rezistent la ardere sau fonta cenusie. Colectorul de fum se realizeaza din tabla de otel sau alama cu grosimea de minimum 2 mm.

