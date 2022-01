(P) Mr. Bit Casino concurează cu cele mai mari cazinouri online din industrie

Aducerea unui pasionat de cazinou pe site este una, iar fidelizarea jucătorului este alta. Ascensiunea cazinoului Mr. Bit are la bază o interfață elegantă, un mediu securizat și un serviciu impecabil de relații cu clienții.

Totul începe cu povestea motanului cibernetic „Mr. Bit”, care are grijă de jucători. Pentru asta, se folosește și de asistentul virtual „[email protected]”, care este primul ghid al utilizatorilor de pe site. Cazinoul online mizează pe avangardism, motiv pentru care, jucătorii vor găsi întotdeauna ceva interesant de făcut, fie că este vorba despre participarea la un turneu, de descoperirea unui joc exclusiv sau de a urma provocările lansate prin intermediul programului de fidelitate cu 23 de niveluri.

Dintre cele peste 1600 de jocuri, Joker Troupe, Razor Shark, Starburst XXXtreme, Asgard, Wild Wild West, Duck of Luck și The Rise of AI sunt câteva dintre cele mai populare sloturi. Nu lipsesc însă nici celebrele jocuri clasice de păcănele de la Novomatic și nici cele de la EGT. Portofoliul include și 7 jocuri exclusive!

Printre cei 45 de furnizori de jocuri se numără și NetEnt, Playtech, Pragmatic Play, YGGdrasil, Play'n'GO, Microgaming și Evolution Gaming. Cazinoul live include zeci de jocuri cu dealeri umani: ruletă, baccarat, poker, blackjack și top card.

O facilitate inedită este cea a filtrelor de căutare, care permit găsirea jocurilor ideale pentru fiecare jucător în orice moment. Se pot alege criterii precum furnizor, categorie (slot, jocuri de masă, live casino, jocuri cu jackpot, variații de video poker și altele), volatilitate, funcții și plată (raportul dintre suma câștigurilor și suma pariurilor efectuate în ultimele 24 de ore).

Aplicația pentru mobil Mr Bit urmează să fie lansată în curând, dar între timp, toate jocurile pot fi accesate de pe orice dispozitiv mobil direct din navigatorul web.

Persoanele din România care au împlinit vârsta de 18 ani se pot înregistra imediat la acest cazinou. Completarea formularului de înscriere se face în mai puțin de două minute și necesită inserarea unor date din buletin, dar și a unei adrese de mail valide. După acceptarea terminilor și condițiilor se poate efectua prima depunere, care se poate face prin card de credit sau de debit, Skrill, Neteller sau prin vouchere Paysafecard.

Verificarea contului se face la fel ca și la orice alt cazinou online, furnizând poze după documentele solicitate în termen de 30 de zile de la deschiderea contului, pentru a respecta cerințele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

Pentru ca experiența utilizatorilor să fie una excelentă, serviciul de relații cu clienții al Mr. Bit Casino rulează 24 de ore din 24 prin Live Chat, Telegram și Facebook Messenger.

Mr. Bit Casino reprezintă o opțiune excelentă pentru amatorii de păcănele și de jocuri de live casino, chiar dacă încă nu și-a atins potențialul. Anul 2022 se anunță ca fiind unul excelent, în care operatorul va insera numeroase facilități noi, care îi vor delecta pe jucătorii români.