(P) Liga Campionilor a ajuns in faza sferturilor. Partidele tur sunt pe 6 si 7 aprilie

Champions League a ajuns in faza sferturilor de finala, in care cele mai bune 8 formatii din acest sezon lupta pentru a ajunge mai departe in semifinale. Primele partide sunt programate pe 6 si 7 aprilie, la aceeasi ora, deja traditionala, 22:00.

Ne asteptam la meciuri spectaculoase, pentru care agentia de pariuri online Unibet a pregatit peste 400 de selectii/meci, excelent cotate. In plus, gratie functiei Creare Pariu, se pot combina mai multe selectii din acelasi eveniment pe un singur bilet, cu o cota totala unica.

La Unibet se poate paria si pe formatiile care vor ajunge in semifinalele UCL

• Real Madrid 2.25

• Liverpool 2.60

• Manchester City 1.15

• Borussia Dortmund 5.25

• Bayern Munchen 1.70

• PSG 2.15

• FC Porto 3.75

• Chelsea 1.28

1. Manchester City - Borussia Dortmund, 6 aprilie, ora 22:00: City castiga & ambele marcheaza – cota 2.80 la Unibet

Aproape de a deveni campioana in Premier League, Manchester City ar putea avea un sezon fantastic si in Champions League. Este din nou favorita la castigarea competitiei (cota 3.00 la Unibet) si evident la calificarea in semifinale (cota 1.15). De cealalta parte, Borussia Dortmund are cota 5.25 pentru a merge mai departe in Liga Campionilor.

In ceea ce priveste strict meciul de marti seara, pe langa statutul de mare favorita al gazdelor, se evidentiaza faptul ca ambele formatii sunt foarte eficiente in atac: Borussia Dortmund a marcat de fiecare data in ultimele 10 partide si in fiecare din ultimele 20 de deplasari, in timp ce City a punctat de 9 ori in ultimele 10 meciuri. Pariul Manchester City castiga & Ambele marcheaza are cota 2.80 la Unibet.

2. Real Madrid - Liverpool, 6 aprilie, 22:00: Ambele marcheaza & sub 3.5 goluri - cota 3.05 la Unibet

In contrast cu forma aratata in Premier League, Liverpool a jucat foarte bine in meciurile de Champions League din acest sezon si mizeaza totul pe aceasta competitie. Liverpool are un singur meci in care nu a marcat in Liga Campionilor 2020 – 2021 si cel mai probabil va puncta si contra lui Real Madrid. La calificare, Real Madrid are cota 2.25, iar Liverpool are cota 2.60.

Spaniolii au sanse la titlu in La Liga, dar, in mod traditional, lupta pentru trofeul Champions League - ar fi al 14-lea din istorie. In precedentele 10 jocuri, Real a marcat de fiecare data. O varianta ce poate fi aleasa la pariuri online pentru meciul Real Madrid – Liverpool este combinatia Ambele marcheaza & sub 3.5 goluri - cota 3.05 la Unibet.

3. Bayern Munchen - PSG, 7 aprilie, 22:00: Bayern castiga - cota 1.97 la Unibet

Reeditare a finalei din 2020, confruntarea dintre Bayern Munchen si PSG poate fi o ocazie de revansa pentru francezi (invinsi atunci la limita, 1-0).

Impunandu-se in ultimele 3 partide din 4 jucate cu PSG in Liga Campionilor, Bayern este totusi favorita in meciul de miercuri seara – cota excelenta pe unibet.ro, 1.97. Are chiar prima sansa la calificare (cota 1.70, versus 2.15 in dreptul francezilor), precum si sanse mari la trofeu in 2021 (este a doua in topul favoritelor, cota 4.75 la Unibet).

4. FC Porto - Chelsea, 7 aprilie, 22:00: Chelsea castiga - cota 1.80 la Unibet

Pentru calificare, Chelsea are cota 1.28, fata de cota 3.75 asociata celor de la FC Porto. Desi au aratat o forma foarte buna in ultima perioada, este greu de crezut ca portughezii vor reusi sa treaca de formatia londoneza ce este obisnuita cu performanta la nivel inalt. Se poate profita de cota foarte buna pentru o victorie a lui Chelsea in meciul de la Porto – 1.80 in oferta Unibet. Sa nu uitam ca Chelsea a reusit sa se impuna si in optimi, pe terenul lui Atletico Madrid (la Bucuresti), in conditiile in care trupa lui Simeone are parte de un sezon foarte bun.

Agentia de pariuri sportive online Unibet, din oferta careia sunt selectate cotele prezentate in acest articol, ofera clientilor sai si un concurs legat de Champions League - Unibet Game of Champions, la care sunt pusi la bataie 125.000 RON. Participarea este deschisa tuturor clientilor Unibet si se face raspunzand la 6 intrebari din meciurile din UCL de pe 6-7 aprilie.

De asemenea, cei de la Unibet desfasoara in prezent o campanie promotionala cu premii constand in gadgeturi de pana la 1500 euro valoare fiecare, bani cash (pana la 1.000 RON) plus alte recompense la sloturi si pariuri online.

*Cotele la pariuri prezentate pot suferi modificari intre momentul redactarii acestui material si cel in care il parcurgeti.

"UNIBET" este o marca comerciala inregistrata. Unibet nu este afiliat sau asociat cu echipe sportive, organizatori de evenimente sau jucatori afisati pe site.

Site-ul este operat de Unibet Germany Ltd. Adresa de inregistrare a companiei este Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001, Malta, cu nr. de inregistrare C 56247, C.I.F. 35777957.

Licenta nr. L1160657W000330 emisa de Comitetul de Supraveghere ONJN pentru Unibet (Germany) Limited, Level 6, The Centre, Tigne Point, Sliema, TPO 0001, Malta, valabila din data de 1.09.2016 pana la data de 31.08.2026.