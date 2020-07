(P) Iubesti sunetul unui motor puternic? Iata ce-ti ofera site-urile de pariuri online!

Cursele si pariurile sunt printre cele mai vechi tipuri de competitie din lume.

Inainte de inventarea sporturilor cu motor, intrecerile de care, cai si caini erau o forma de divertisment foarte apreciata. Imediat ce au fost inventate masinile si motocicletele, oamenii au inceput sa se intreaca pe circuit sau chiar in afara acestuia.

Viteza si spiritul competitiv au legat din primul moment comunitatea de pariori si sporturile cu motor, astfel incat experienta de pariuri online pe diferitele etape de Formula 1 sau WRC este una deosebita in prezent.

Cum pariezi pe sporturile cu motor?

Sistemul nu este deloc diferit de alte pariuri online, asadar conceptul si strategiile sunt similare cu cele din fotbal sau curse de cai. De cele mai multe ori, pariorii isi depun mizele pe un rezultat probabil, iar cotele sunt calculate atat in functie de probabilitate, cat si in functie de balanta pariorilor pe fiecare optiune. Cu toate ca fiecare sport are cateva detalii unice in strategia de pariuri, mecanica parierii este aproape identica. Iata ce trebuie sa faci!

Alege un site care are sporturile cu motor in oferta

Majoritatea platformelor mari de pariuri online ofera numeroase evenimente din lumea sporturilor cu motor. Astfel, probabil vei gasi foarte usor cele mai importante competitii ale lumii.

Alege o cursa

Exact ca orice alt tip de pariuri sportive, entuziastii pariurilor pe sporturile cu motor sunt in “epoca de aur” a pariurilor online. Niciodata nu au fost disponibile mai multe optiuni decat acum, in special la un click distanta. Inainte de a alege pilotul favorit, va trebui sa alegi competitia si evenimentul. De regula, etapele din sporturile cu motor sunt organizate in weekend-uri pe tot parcursul anului, cu cateva pauze iarna si vara.

Alege pilotul si tipul de pariu

Acum este momentul sa depui miza. Alege pilotul pe care vrei sa pariezi, verifica cotele si selecteaza optiunea de pariere care prezinta cea mai mare incredere pentru tine. Desi sporturile cu motor sunt simplu de inteles, trebuie sa intelegi foarte bine si diferitele optiuni din oferta inainte sa plasezi o miza.

Confirma pariul

De regula, platformele si aplicatiile de pariuri online necesita confirmarea unui pariu. Un click va trimite pariul pe biletul virtual, iar alt click va confirma miza si intregul bilet pe care l-ai alcatuit. Inainte sa confirmi biletul, uita-te cu atentie daca optiunile de pariere alese, evenimentele sportive si miza sunt corecte.

Bucura-te de cursa

Odata ce ai confirmat toate pariurile in care ai incredere, aseaza-te confortabil in fata televizorului si relaxeaza-te in timp ce pilotii isi disputa primele locuri pe circuit.

Cele mai populare competitii ale sporturilor cu motor

Desi vei gasi etape ale sporturilor cu motor aproape in fiecare weekend din cursul anului, unele competitii atrag mult mai multa atentie decat altele. Iata care sunt acestea!

Formula 1

F1 este cea mai mare clasa de curse auto reglementata de “Fédération Internationale de l’Automobile” (FIA). Inca din 1950, aceasta competitie a fost printre cele mai apreciate tipuri de curse cu masini, iar competitia este castigata atat de piloti, cat si de constructori, clasamentele fiind tinute separat.

MotoGP

MotoGP este cel mai important Campionat Mondial de curse cu motociclete, avand 19 etape in fiecare sezon. Cei mai abili piloti din lume “alearga” pe circuit cu motoare de 1.000cmc si peste 250 de cai putere, cu o viteza maxima ce poate depasi 350km/h. In aceste conditii, spectacolul atrage tot mai multi impatimiti ai pariurilor online din lumea sporturilor cu motor.

WRC

World Rally Championship (Campionatul Mondial de Raliuri) este o competitie deosebit de spectaculoasa care culmineaza cu desemnarea unui pilot, unui copilot si unui constructor ca cei mai buni din lume. Sunt folosite masini de serie modificate pentru raliu, iar etapele duc pilotii prin tot felul de provocari, de la sosele pe coasta marii pana la trasee de pamant prin padure si portiuni cu pietris.