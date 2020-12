(P) Haine elegante de doamne pentru ciclism? Sa cunoastem tendintele primaverii 2021

Temperaturile tot mai scazute si perioada indelungata petrecuta in casa te poarta cu gandul la primavara, la iesiri lungi practicarea activitatii pe care o indragesti: ciclismul.

Si pentru ca timpul iti permite, poti incepe sa cauti echipamentele perfecte pentru drumetiile pe doua roti. Stim ca iti place sa te simti confortabil, dar sa fii eleganta, chiar si cand faci miscare, de aceea am descoperit care sunt tendintele pentru sezonul urmator. Cum spune vechea vorba ”vara faci sanie si iarna car”, noi iti propunem sa cumperi iarna echipament de ciclism pentru primavara, astfel nu vei fii surprinsa de temperaturile blande din martie, si te vei bucura cu prima ocazie de miscare.

2021 vine cu multa culoare

Cum ne-am obisnuit, cand vine vorba de echipamente sportive se poarta cele bogate in culoare. Ca si in anii precedenti, si pentru 2021, producatorii consacrati au realizat o varietate cromatica mare. Tricourile in roz, rosu, portocaliu, albastru galben sunt preferate de doamnele care se bucura cu orice ocazie de ciclism stradal. Daca preferati parcurile, traseele montane, traseele de drumetie special amenajate puteti selecta un tricou ciclism dama cu cromatica mai linistita, care alterneaza elegant nuantele de negru cu cele discrete de gri carbune si albastru pal.

Si pe parte de imprimeuri si preferinte lucrurile sunt variate. Pot fi selectate tricouri inscriptionate cu echipele preferate. Aqua Blue, CCC, Bora, Astana, FDJ, Ineos, Orica, Scott, UAE sunt cateva dintre brandurile pe care le apreciezi si le iubesti.

In partea inferioara varietatea este bogata. Daca indragesti eleganta pe care o confera negru, trebuie sa alegi pantaloni cu aceasta nuanta. Nici pantalonii bleumarin si gri nu trebuie evitati, confera uniformitate, vibe pozitiv si rafinament unor tinute dinamice perfect realizate.

In 2021 se poarta seturile

Inceputul de sezon poate fi provocator. Temperaturile scazute si adierile racoroase pot crea disconfort pana reusesti sa intri in ritm. Totusi, producatorii consacrati au reusit sa vina si in acest an cu solutii perfecte, astfel vei beneficia, chiar din primele zile de primavara de activitatile pe care le iubesti. Cand te gandesti la varietate si confort, clar trebuie sa iei in calcul achizitionarea de seturi de ciclism dama. Acestea sunt compuse din pantaloni comozi, cu constructia ergonomica pe care o cunosti si o adori. Mai este compus din tricou ciclism dama izolat cu material fleece.

Pe langa materialele speciale, care confera libertate de miscare si stare de bine in timpul desfasurarii activitatii preferate trebuie sa acorzi un plus de atentie culorilor. Se poarta culorile aprinse in partea superioara. Seturile pentru ciclism stradal au cromatica bogata, nuante dinamice ce capteaza privirile. Cele destinate traseelor speciale sunt in nuante variate de negru si gri.

2021 anul confortului

In primavara urmatoare se poarta articolele pentru ciclism care asigura libertate de miscare. Sunt potrivite materialele tehnice, special gandite sa confere starea de bine si sa imbunatateasca performantele personale. Ciclismul nu este doar un sport de miscare, este o activitate de anduranta. Cu fiecare cursa realizata, vrei sa te depasesti!