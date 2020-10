(P) Derby-urile din weekend se joaca la Mozzart

Derby-urile din weekend se joaca la Mozzart

DINAMO BUCURESTI – U CRAIOVA (duminica 21:30)

Dinamo Bucuresti incearca sa revina acolo unde fanii au fost obisnuiti de-a lungul istoriei, in zona de top a clasamentului si transfera jucatori cu echipe uriase pe CV-uri, in timp ce U Craiova a reusit sa-si omogenizeze lotul si sa practice un fotbal de top, fiind lidera autoritara cu maxim de puncte dupa 6 etape. In lotul oltenilor sunt 2 jucatori depistati pozitiv si clubul spera sa nu mai apara si alte cazuri pana la ora meciului.

La Mozzart Bet gazdele sunt favorite cu o cota de 2,30 la victorie, in ciuda pozitiilor echipelor in clasament, in timp ce oaspetii au 3,15 cota la victorie.

EVERTON – LIVERPOOL (sambata 14:30)

A cincea etapa din Premier League începe cu derby-ul din Merseyside. Un duel extrem de asteptat de catre toti fanii fotbalului englez intre Everton, echipa aflata intr-o forma excelenta si campioana din sezonul trecut, Liverpool!

Echipa gazdă intră în duel din poziția de lider, cu punctaj maxim în ultimele patru meciuri, în timp ce oaspeții vin pe Goodison Park după eliminarea prematura din EFL și înfrângerea cu 2-7 pe terenul lui Aston Villa.

Desi Everton nu a mai reusit sa o invinga pe Liverpool de 10 ani, acum are o sansa buna, datorita jocului prestat de echipa.

Marele antrenor Carlo Ancelotti a format o echipă respectabilă cu o ofensivă puternica, care este condusa excelent spre poarta adversariilor de Calvert-Lewin, Richarlison si James Rodriguez.

De partea cealalta, trio-ul deja celebru Mane - Salah – Firmino, este pregatit sa faca diferenta in meci.

Stiind modul de pregatire a lui Klopp, ne asteptam la un meci foarte spectaculos, cu multe goluri si ocazii la ambele porti.

Ultimele 5 intalniri de pe teren propriu ale lui Everton s-au terminat cu minim 3 goluri in meci, in timp ce ultimele doua meciuri jucate de Liverpool pe teren strain s-au terminat cu cate 9 goluri marcate in total. La Mozzart Bet cota peste 3 goluri in meci este 1,45 in timp ce pentru GG cota este 1,50.

INTER – MILAN (sambata ora 18:00)

Derby-ul de la Milano s-a jucat de-a lungul istoriei în diferite condiții specifice, dar niciodată precum cele de anul acesta. In umbra cazurilor de corona virus, care cresc in Italia in ultima perioada, meciul dintre cele doua rivale ale orasului este unul pentru pozitiile de top ale clasamentului, acolo unde cele doua echipe si-au propus sa termine acest sezon.

Cu 6 jucatori pe care Antonio Conte nu poate conta din cauza Covid19 si anume Skrinijar, Bastoni, Radu, Young, Gagliardini sau Nainggolan, Inter incearca sa gaseasca o formula de joc castigatoare.

Va fi deosebit de dificil pentru Conte să compenseze absența a doi fundasi, deoarece joacă cu trei în linia din spate. De aceea, locurile lor vor fi cel mai probabil ocupate de Dambrosio și Kolarov, jucatori neobisnuiti pe aceste pozitii.

Pe langa cei 6 bolnavi, Sensi este suspendat iar o serie de jucatori pot acuza semne de oboseala, dupa drumurile lungi la echipele nationale, mai ales cei din America de Sud printre care Lautaro Martinez, Arthur Vidal și Alexis Sanchez.

