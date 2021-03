(P) De unde vine traditia cosurilor cadou oferite de Paste

Weekendul de Paste anunta oficial sosirea primaverii.

In mod traditional, sarbatorim intoarcerea soarelui si renasterea naturii prin cateva zile libere, un brunch in familie si tinute noi. Este acea perioada din an in care ne intalnim cu cei dragi, in care ne bucuram de mese copioase si, desigur, oferim cadouri. De fapt, fie ca vorbim de copii sau de adulti, ideea de a oferi si a primi cadouri este, pentru multi, acel punct forte al acestei sarbatori. Desi multi dintre noi cred ca a oferi cadouri de Paste este ceva relativ nou, un obicei adus din occident, mai ales cand ne gandim la acele cosuri cadou speciale, ei bine, trebuie sa stii ca radacinile acestei cutume sunt foarte vechi.

Radacinile pagane ale Pastelui

In traditia crestina, Pastele sarbatoreste invierea lui Hristos. Are loc primavara, acesta fiind, cum spuneam, un moment pentru a sarbatori renasterea naturii. Inainte de a fi asociate cu sarbatoarea crestina, cosurile cadou oferite de Paste isi aveau radacinile in paganism. Deoarece Pastele era sarbatorit in acelasi timp cu echinoctiul de primavara, crestinii au reinventat multe dintre vechile traditii. Oferirea cosurilor cadou primavara a fost asociata cu Eostre, zeita germana a fertilitatii si a recoltelor. Ca ofranda, oamenii aduceau cosuri cu puieti tineri ca ofranda pentru ea. Daca rasadurile o incantau, ea se asigura ca recolta era buna in anul acela.

Simbolismul cosurilor

Eostre purta un cos umplut cu oua pentru a incuraja fertilitatea. Deoarece rasadurile si ouale sunt asociate cu o viata noua, cosurile au ajuns sa simbolizeze si nasterea. Mai tarziu, pe masura ce mai multi oameni au acceptat crestinismul, acestia au pastrat insa anumite obiceiuri precrestine. Acesta este principalul motiv pentru care inca oferim cosuri cadou paste umplute cu bunatati in timpul acestei sarbatori.

Iepurasul de Paste

Iepurasul a fost asociat si cu Eostre, zeita germanica. Iepurasul de Paste este responsabil cu o vizita secreta facuta copiilor in seara de dinaintea Pastelui pentru a le oferi cosurile cu daruri. Cand colonistii germani s-au mutat in Statele Unite, au adus cu ei traditia „Iepurasului de Paste”, pe care americanii au adoptat-o ulterior.

Primii lideri crestini au ajuns la concluzia ca multe dintre vechile traditii trebuie reinventate. Ei au simtit ca acest lucru ar incuraja mai multi oameni sa se converteasca la crestinism. Daca interziceau vechile traditii, se temeau ca oamenii vor pastra vechea lor religie. Deci, multe dintre obiceiurile care au fost initial asociate cu echinoctiul de primavara au devenit parte a Pastelui. Traditii precum ouale vopsite, cosuri si chiar iepurasul de Paste au devenit parte a Pastelui crestin.

Cosul de Paste in Romania

Desi in Romania acest obicei nu era ceva obisnuit inainte de Revolutie, in ultimul timp, oferirea cadourilor de Paste sub forma de cadouri speciale a inceput sa castige teren, inspirati fiind de aceste traditii europene antice.

A oferi un cos cadou de Paste este, cum spuneam, un obicei imprumutat. Desi multi sunt mai traditionali si refuza sa primeasca in viata lor traditii si obiceiuri ale altor popoare, exista un alt grup de persoane care imbratiseaza cu drag culturile lumii. Pana la urma, aceasta lume este o mare gradina si cu totii suntem copiii Pamantului. Atata timp cat un obicei ne aduce bucurie si aduce si altora acelasi sentiment, nu ar trebui sa tinem cont decat de acest lucru.