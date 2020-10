(P) Cum trebuie sa aleaga corect pariorii meciurile pentru Biletul Zilei?

Daca vrei sa ai cat mai multe bilete castigatoare la finalul unui an, lucreaza mai mult la maniera in care alegi evenimentele sportive pe care pariezi!

Cotele si faptul ca joaca PSG nu sunt suficiente pentru ca tu sa obtii rezultate bune la pariuri, pe intervale mari de timp. Cei care castiga cu regularitate la pariuri online, o fac deoarece pun pe biletul zilei evenimente in privinta carora cunosc suficiente informatii, indiferent de sport: fotbal, baschet, handbal, tenis, volei (vezi aici cote si pariuri la volei pe Betano) etc. Iti doresti imbunatatiri in stilul tau de pariere? Atunci nu ar strica sa arunci o privire peste acest articol:

Evita sa pariezi in functie de cotele listate

Sa adaugi evenimente pe biletul zilei doar pentru ca asa iti inspira cotele, reprezinta o greseala de incepator. Pariorii experimentati nu cad in capcana cotelor, oricat de tentante ar fi acestea, ci studiaza mult mai in detaliu fiecare meci ales pentru ziua respectiva. De exemplu, o cota de 2.5 pentru un pariu la fotbal “+2.5 goluri” iti poate spune ca in acel meci se vor marca multe goluri.

Insa daca intalnirile dintre cele doua echipe s-au caracterizat mereu prin stabilitate in joc si niveluri echilibrate de posesie, scenariul cu cele 3 goluri marcate ar putea fi neplauzibil. Insa poate ca forma actuala a unei echipei din teren poate produce minuni in ziua meciului. Asadar, nu ar strica sa vezi cum s-au prezentat cele doua formatii in ultimele etape:

Fii la curent cu forma actuala a echipelor

Forma de moment a acestora poate elimina (desi nu este niciodata obligatoriu) teoria cu meciurile directe disputate in trecut. Acest indicator - forma actuala a echipelor - este esential in alegerea evenimentelor pentru biletul zilei. In cazul in care ultimele 4-5 etape descriu un parcurs liniar (victorii sau esecuri), poti lua in calcul varianta unui pariu in favoarea sau contra formatiei respective.

Daca observi din statistici faptul ca echipa a obtinut in utlimele cinci etape 2 victorii, 1 egal si 2 infrangeri, poate ca ar fi bine sa eviti pentru moment parierea pe rezultatele sale din viitor. Insa nici reciproca nu este mereu valabila: in cazul in care o echipa a inscris in ultimele cinci etape o medie de 2.5 goluri / meci, nu inseamna ca un pariu de “+2.5 goluri” va fi validat in meciul urmator. Surprize vor fi mereu la pariuri sportive, insa analizarea anumitor detalii poate scadea simtitor sansele ca acestea sa te ia prin surprindere.

Vezi ce jucatori lipsesc din echipele de start

Chiar daca joci la pariuri pea volei, handbal, baschet sau fotbal, absenta unui jucator-cheie din echipa reprezinta o problema universal valabila. Acest lucru capata proportii si mai mari in cazul echipelor de top, acolo unde jucator genial, care poate rezolva de unul singur faze clare ale meciului, lipseste din anumite motive. La polul opus, in cazul echipelor slabe din clasament, acest criteriu nu conteaza la fel de mult.

De asemenea, este important de analizat ce pozitie ocupa in teren jucaătorul care lipseste pentru urmaătoarea etapa. In cazul in care lipseste un atacant valoros, care inscrie multe goluri, un pariu de genul “+2.5 goluri” poate fi destul de riscant. Acelasi lucru se poate intampla si in cazul absentei unui portar foarte bun.

Studiaza miza meciului de care esti interesat

Iata inca un criteriu important de selectie, atunci cand vrei sa pui un bilet online la pariuri sportive. Indiferent de sport (pariuri la volei, pariuri la handbal etc) sau de tipul pariului plasat (Sub/Peste, Handicap etc), miza meciului respectiv cantareste mult in analizarea evenimentului. In cazul in care ambele formatii au nevoie foarte mare de o victorie in urmatoarea etapa, egalul poate fi scos din discutie, desi ne putem astepta la un meci cat se poate de echilibrat. Asadar, sa fie o alegere inspirata un pariu de tip “Sansa Dubla”?

Mai mult decat atat, un meci cu o miza uriasa incepe de cele mai multe ori cu o prima repriza marcata de tatonari, asadar, si un pariu de genul X pauza / 1 sau 2 final poate fi o sugestie. In cazul in care una dintre cele doua echipe se multumeste si cu un egal, te poti astepta la un meci cu putine goluri, in care unii se grupeaza foarte bine in pozitie defensiva, in timp ce adversarii lor incearca sa gaseasca oportunitati de patrundere in careu. Asadar, pariul despre care am tot discutat astazi - celebrul “+2.5 goluri” - poate fi in acest caz unul neinspirat.

Pariaza de fiecare data sume ce nu influenteaza absolut deloc calitatea stilului tau de viata si incearca pe cat de mult posibil sa analizezi foarte bine meciurile ce urmeaza sa ajunga pe biletul zilei. Tine cont de faptul ca parierea trebuie sa fie tratata prin filtre precum “Distractia” si “Timpul Liber”, nicidecum gandindu-te la castiguri fabuloase pe termen lung, astfel incat sa mizezi in mod iresponsabil sume considerabile de bani. Apoi aplica sfaturile noastre de mai sus si vezi ce imbunatatiri pot aduce acestea stilului tau de joc!