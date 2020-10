(P) Cum sa te bucuri la maxim de sportul tau preferat

Nu putine sunt persoanele care au un sport preferat, fie ca il practica sau nu.

Cel mai adesea aceasta pasiune incepe in copilarie, atunci cand un bunic microbist, sau un tata ia copilul pe langa el cand nationala joaca la televizor sau chiar il duce pe pusti la stadion. Da, nu ne referim exclusiv la fotbal, desi trebuie sa recunoastem ca acesta este cel mai popular sport pe meleagurile romanesti. Pasiunea pentru fotbal, rugby, tennis si asa mai departe te poate urmari toata viata, mai ales daca ai prins microbul de mic. Iata cateva metode prin care te poti bucura la maximum de sportul tau preferat!

Practica-l

Indiferent de varsta si de sportul de care te-ai indragostit, merita sa incerci sa-l practici macar o data. Ai trecut de prima tinerete si n-ai conditie fizica? Stai linistit, nimeni nu se asteapta la performante de la tine, important este sa te distrezi. Sportul leaga prietenii, da lectii foarte importante de viata, precum importanta concurentei si a camaraderiei si chiar intareste caracterul. Practica-l alaturi de alti pasionati si vei descoperi laturi ale lui pe care nici macar nu le cunosteai. Cine stie, daca cel mic este la varsta la care se poate apuca de un sport, de ce nu l-ai face curios in legatura cu sportul tau peferat. Daca nu ajunge sa-l practice, macar vei avea cu cine sa-l urmaresti.

Fa o seara speciala in jurul unui meci

Ai o gasca de prieteni la fel de pasionati? De ce sa nu-i inviti la tine acasa atunci cand se difuzeaza meciul echipei preferate. Uneori un meci urmarit alaturi de prietenii potrivti, gustari si poate o bere buna se poate dovedi mai reusit decat orice iesire in oras. Puteti comenta fazele in voie si va imaginati cum ati fi reactionat voi daca erati antrenori. O mare parte din bucuria urmaririi unui sport este data de entuziasmul impartasit. Dar ce te faci daca toti prietenii sunt plecati din oras?

Mergi intr-un local plin de pasionati

N-ai prietenii alaturi cand joaca echipa ta preferata, este infruntarea secolului din box sau tenis, sau Romania s-a calificat la un turneu de rugby si urmeaza sa joace impotriva Africii de Sud? Daca vrei sa ai cu cine sa imparti experienta, te vei bucura sa afli ca exista localuri care au simtit oportunitatea si vor difuza evenimentul pe care il astepti cu atata ardoare. Singur sau alaturi de alti pasionati poti petrece cateva ore de calitate in care sa ramai uluit sau sa te intristezi de contra performantele echipei favorite. Bucuria castigului va fi cu atat mai puternica atunci cand tot barul rasuna dupa un gol si chiar si infrangerea va fi mai usor de suportat daca ai alaturi oameni cu care sa o impartasesti.

Asista la evenimentul sportiv la fata locului

Daca tot am vorbit despre atmosfera si impartasit, nimic nu poate egala sentimentul de a urmari sportul tau preferat in direct si la fata locului. Nu e simplu si nici macar ieftin, dar merita sa experimentezi acest lucru macar o data in viata. Daca trebuie sa calatoresti in alta tara, poti chiar sa planuiesti o excursie intreaga in jurul acestui eveniment. In cazul in care meciul se joaca la noi in tara, lucrurile vor fi ceva mai simple. Evident, depinde unde locuiesti. Daca tu esti constantean si meciul se joaca la Cluj, te sfatuim sa achizitionezi bilete de avion Cluj Constanta, cat mai repede, asta daca nu vrei sa imbatranesti pe drum. Dar crede-ne pe cuvant, in momentul in care vei simti atmosfera si zgomotul unui stadion, vei aprecia investitia, atat financiara cat si a timpului petrecut.

Ocroteste-ti pasiunile si incearca sa faci cat mai des lucuri care iti aduc placere. Vei trai o viata mai fericita!