(P) Cum faci diferenta intre nevralgia de trigemen si durerile dentare

Durerea de dinti ne trimite, intotdeauna, la medicul stomatolog.

Insa, este aceasta o problema care poate fi tratata, mereu, de un dentist? Uneori, ceea ce noi consideram o problema dentara este, de fapt, o problema neurologica. Nevralgia de trigemen este o afectiune a nervului trigemen, unul dintre nervii cranieni, format din 3 ramuri – nervul maxilar, nervul mandibular, nervul oftalmic. Nevralgia de trigemen se manifesta, in principal, prin durere la nivelul maxilarului, ceea ce te poate face sa crezi ca te doare un dinte.

De cele mai multe ori, nevralgia de trigemen apare dupa varsta de 50 de ani, insa, se poate mainifesta si mai devreme. Afla mai multe despre aceasta afectiune si despre cum o poti diferentia de frecventa durere de masea.

Simptomele nevralgiei de trigemen

Nevralgia de trigemen este caracterizata de o durere brusca, severa, ascutita, sub forma de „junghi” sau soc electric. Suferinta se manifesta in episoade scurte, de la cateva secunde la cateva minute, si se localizeaza la nivelul fetei. Reprizele dureroase pot aparea timp de zile, saptamani sau luni. Durerea specifica nevralgiei de trigemen apare brusc si sever, imediat dupa actiunea unor stimuli, cum ar fi:

Frigul

Mestecatul

Un vant rece

Aerul conditionat

Vorbitul

Miscari ale capului

Spalatul pe dinti

Inghititul

Vibratiile provocate de mersul cu masina

Barbieritul

Fardatul

De obicei, durerea nervului trigemen apare chiar la o intensitate minima a stimulilor. Durerea tinde sa se localizeze doar pe o parte a fetei. In general, in partea dreapta. Este important sa stii ca, in mod normal, acest tip de durere nu trezeste pacientii din somn pe timpul noptii, asa cum se intampla, de obicei, in cazul durerilor de dinti. Durerea nervului trigemen evolueaza pe durata mai multor ani si poate genera un sindrom depresiv.

De asemenea, nevralgia de trigemen poate fi insotita de scurgeri nazale, lacrimare, hipersecretie salivara sau transpiratie, la nivelul fetei.

Simptomele durerilor de dinti

Spre deosebire de nevralgia de trigemen, care produce o durere ascutita sub forma de soc, durerea de dinti este monotona sau pulsatila. Atunci cand suferi de o problema dentara, durerea poate aparea in timpul mestecatului sau din cauza sensibilitatii la temperaturile prea reci sau prea calde. In cazul in care este vorba de o problema dentara, simptomatologia mai poate include:

Inflamatia gingiei in jurul dintelui afectat

Sangerari ale dintelui sau leziuni in jurul acestuia

Febra

Durere de cap

Durere in apropierea urechii

Diagnostic si tratament

Avand in vedere ca simptomele se aseamana, este nevoie de anumite investigatii pentru a stabili cauza durerii. Pentru a diagnostica o problema dentara care are ca simptom durerea, medicul va face o radiografie dentara. Daca investigatia nu poate depista o cauza, poate fi vorba de o nevralgie de trigemen. Insa, pentru a diagnostica o nevralgie de trigemen, medicul trebuie sa analizeze simptomatologia si evolutia acesteia. De aceea, ar fi indicat sa pastrezi un jurnal al episoadelor dureroase. Poate fi nevoie de efectuarea unui RMN cerebral.

Problemele dentare se trateaza la dentist, iar tratamentul difera in functie de cauza. In cazul unei infectii, poate fi nevoie de administrarea de antibiotice, de extractia nervului dentar sau de terapia de canal radicular.

Nevralgia de trigemen poate fi tratata medicamentos, prin blocaj chimic, prin radiochirurgie, decompresia microvasculara, fizioterapie sau chirurgical. Blocajul chimic poate consta in utilizarea unor substante (cum ar fi alcoolul), pentru a ameliora durerea timp de mai multe saptamani. Tratamentul chirurgical presupune sectionarea nervilor, iar radiochirurgia presupune distrugerea nervului prin radiatie. Decompresia microvasculara este o alta metoda de tratament care presupune eliminarea vaselor de sange din zona nervului trigemen. Tratamentul ales difera in functie de particularitatile bolii fiecarui pacient.

Asadar, nevralgia de trigemen nu trebuie confundata cu durerea de masea sau de dinte, fiindca sunt afectiuni total diferite. De aceea, este foarte important sa mergi la medic, atunci cand apar dureri in zona maxilarului.