(P) Când începe Serie A și cum arată topul favoritelor?

Campioana din stagiunea precedentă, AC Milan, e creditată abia cu a treia șansă în oferta caselor de pariuri sportive . Ușor favorită este văzută Inter Milano, echipă care are cota 2.50. Juventus Torino, echipa care a dominat o bună parte din ultimul deceniu, e a doua favorită, cu cota 3.00. În schimb, AC Milan are abia cota 4.50. Pentru cei care cred în surprize, Napoli are cota 15.00, la egalitate cu Roma lui Jose Mourinho. Atalanta este cotată cu 21.00, Lazio cu 51.00, iar Fiorentina cu 101.0.