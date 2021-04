(P) Bucura-te de un semineu spectaculos direct in confortul casei tale, cu transport gratuit si livrare rapida in maximum 2 zile lucratoare!

PEFOC este una dintre putinele povesti de succes ale unei afaceri 100% romanesti care, pe parcursul a mai bine de 20 de ani de activitate, a reusit sa creasca sanatos de la an la an, fara compromisuri sau artificii menite sa urmareasca profitul cu orice pret.

Ghidati dupa principiul onestitatii si a transparentei totale in relatia cu clientul final, am reusit dupa atatia ani sa ne pozitionam in topul firmelor din industria semineelor si solutiilor de incalzire alternativa din Romania.

Pornind de la Sibiu cu constructia si comercializarea primelor seminee pe lemne de calitate premium, dupa mai bine de doua decenii, afacerea s-a extins intr-un ritm sustinut gratie pasiunii, respectului pentru munca onesta, dar si a retelei proprii de mesteri autorizati care acopera toate regiunile importante ale tarii.

Unul dintre primele aspecte cu care am incercat mereu sa ne diferentiem in raport cu concurenta este reprezentat de profesionalismul si devotamentul echipei noastre. Atat cei care monteaza semineul, dand dovada unei precizii nemtesti cand vine vorba de construirea lui propriu-zisa, cat si personalul care este responsabil cu serviciile de consultanta si suport, sunt oameni impecabil instruiti, atat profesional, cat si uman. In acest fel, indiferent daca vrei un semineu traditional cu un focar premium si o usa soba de calitate sau o soba pe peleti, la celalalt capat al telefonului nu vei da niciodata de un robot cu raspunsuri predefinite, ci de un consultant real, incantat sa te ajute cu toate informatiile de care ai nevoie.

Urmatorul aspect in lista prioritatilor noastre, consta in faptul ca politica PEFOC se bazeaza pe respectul fata de client prin dezvoltarea unui parteneriat sanatos si onest, de lunga durata. Atat inainte, dar mai ales dupa achizitionarea semineului, noi oferim consultanta clientului si suntem dispusi sa-i raspundem oricaror intrebari, inainte si dupa cumpararea unui produs. In acest fel, relatia cu clientul nostru nu se va sfarsi o data cu achizitia propriu-zisa, ci va continua atata timp cat este nevoie si de fiecare data cand clientul nostru va considera necesar sa apeleze la ajutor specializat.

De asemenea, politica de garantie pentru noi este litera de lege. Desi aceste lucruri se intampla extrem de rar, cand vine vorba despre remedierea eventualelor defectiuni aparute la gama de seminee expert, la focarul, soba sau la orice alt tip de produs ce beneficiaza de asigurare, echipa PEFOC va interveni in cel mai scurt timp pentru a remedia eventualele probleme fara costuri suplimentare. In plus, transportul este gratuit pentru oricare dintre produsele noastre, iar comanda ajunge la client in maximum 2 zile lucratoare de la confirmarea acesteia.

Ultimul, dar nu cel din urma aspect, prin care incercam sa ne separam de concurenta directa, se refera la faptul ca noi colaboram cu liderii mondiali in materie de seminee din Europa si SUA iar pentru a fi conectati in permanenta la noutatile pietei, ne consultam cu cei mai buni profesionisti din domeniu. De asemenea, suntem prezenti la expozitii si evenimente prin care incercam sa ne facem mai usor cunoscute serviciile si produsele noastre calitative, clientilor interesati de universul fascinant al incalzirii neconventionale.

Ai intrebari sau iti doresti consultanta in privinta alegerii semineului potrivit? Nimic mai simplu! Pefoc.ro este locul in care vei primi toate raspunsurile si informatiile, intampinandu-te cu o gama variata de produse, incepand de la cosuri de fum, focare, seminee, sobe si toate accesorile necesare pentru asigurarea caldurii si bunastarii caminului tau.