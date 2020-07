(P) Beneficiile boxului pentru sanatate

Pentru cei neinitiati, boxul este un sport dur, violent, ai carui practicanti se aleg mai degraba cu vanatai si ochi umflati, decat cu vreun beneficiu pentru sanatate.

In realitate, cunoscand mai bine tainele acestui sport, vei vedea ca lucrurile nu stau chiar asa, iar boxul este unul dintre sporturile care aduce numeroase beneficii sanatatii, atat din punct de vedere fizic, cat si psihic.

Fie ca se antreneaza in ring sau la saci de box, boxerii isi lucreaza toate grupele de muschi, imbunatatind totodata echilibrul, agilitatea si atentia. Daca doresti sa te familiarizezi cu acest sport si - de ce nu? - sa pasesti candva in ring, iti prezentam care sunt cele mai importante beneficii pe care boxul le are pentru sanatate.

Fortifica inima si sistemul cardiovascular

Daca te intrebi ce au in comun antrenamentele de box cu alergarea sau mersul pe bicicleta, trebuie sa stii ca toate fac parte din aceeasi categorie a exercitiilor cardio. Dupa cum se poate deduce din denumirea lor, aceste exercitii ajuta la intarirea inimii si a sistemului cardiovascular.

In cazul boxului, miscarile specifice presupun contractarea muschilor, ceea ce supune organismul unui efort complex. Pe fondul acestor miscari, inima este solicitata mai mult, pompand sange intr-un ritm accelerat, iar astfel muschiul cardiac se fortifica, devine mai puternic. O inima sanatoasa inseamna si un sistem cardiovascular la fel de bun, astfel ca boxerii sunt mai putin predispusi afectiunilor cardiace.

Reduce nivelul de stres

Antrenamentele si meciurile de box supun organismul unui nivel de efort mediu si ridicat, fiind cunoscut faptul ca in astfel de conditii se elibereaza in sange endorfine. Odata ajunse la nivelul creierului, aceste substante genereaza o stare de bine caracterizata prin euforie, relaxare si mai multa energie resimtita la nivelul intregului organism.

Cu cat aceasta stare de bine persista, cu atat scade nivelul de stres, uiti de griji, iar in final te vei simti mult mai confortabil din punct de vedere psihic.

Intareste oasele si ligamentele

Antrenamentele boxerilor presupun si exercitii pentru intarirea rezistentei si a fortei musculare, doua calitati absolut necesare in ring. Atunci cand exerseaza la sacul de box sau la palmare, sportivii fac un antrenament de forta similar cu impingerea/ridicarea unor greutati sau efectuarea de tractiuni.

Intampinand rezistenta cand lovesc sacul de box sau palmarele, ligamentele, tendoanele si articulatiile se intaresc, la fel ca si oasele, astfel ca practicantii boxului sunt mai putin predispusi la unele accidente precum entorse, luxatii sau fracturi.

Topeste grasimile

Boxul este un sport benefic si daca doresti sa scapi de kilogramele in plus, implicit de grasimea excesiva, care afecteaza sanatatea. In timpul unei sesiuni de antrenament de intensitate medie se consuma cel putin 1.000 de calorii, iar procesul de ardere a grasimilor continua si dupa ce ai plecat de la sala.

Astfel, sistemul cardiovascular si ficatul sunt mai bine protejate de grasimile care pot genera probleme serioase precum infarct, accident vascular cerebral, diabet de tip II, steatoza hepatica si multe altele. In plus, vei avea si o silueta de invidiat, ceea ce nu e un lucru de trecut cu vederea.

Fortifica musculatura

Miscarile specifice din timpul antrenamentelor si de la meciurile de box determina contractarea muschilor in mod repetat. La inceput acest tip de miscari este obositor, insa efectuand antrenamente constante, muschii se adapteaza si devin mai rezistenti, iar oboseala dispare treptat. Pe masura ce muschii se intaresc, poate fi crescuta si intensitatea antrenamentelor, fapt ce amplifica beneficiile enumerate mai sus.

Daca adaugi la toate acestea si dezvoltarea tehnicilor de autoaparare, imbunatatirea coordonarii miscarilor, a reflexelor si a atentiei distributive, ai suficiente argumente ca sa incerci si tu sa te apuci de box.