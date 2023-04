(P) Cine reușește „remontada”? Prinde SuperCote în Liga Campionilor!

Vulcanul de lângă Vezuviu

Stadio Diego Armando Maradona va fi un adevărat vulcan în această seară. Învinsă cu 1-0 în turul de la Milano, Napoli speră să obțină prima calificare din istorie în semifinalele Ligii Campionilor, după ce și participarea în sferturi a reprezentat o premieră.

Cu o mână pe titlul din Serie A, unde are 14 puncte avans, cu 8 etape rămase de disputat, Napoli visează la o performanță peste cele reușite în era Maradona. Pentru returul cu Milan, Spalletti l-a recuperat pe Osimhen, marele absent al primei manșe. În acest sezon, nigerianul are 25 de goluri în toate competițiile, iar 4 dintre ele au fost marcate în cele 5 partide jucate în Liga Campionilor.

2.15 este cota Superbet pentru o nouă reușită a lui Osimhen, în timp ce Kvaratskhelia a primit cotă 3.00. De cealaltă parte, Giroud (4.00) și Rafa Leao (4.60) sunt principalii favoriți să marcheze în poarta napoletanilor.

Chiar și fără suspendații Kim și Anguissa, Napoli este favorită să câștige în fața Milanului, care a ajuns însă la 5 meciuri consecutive fără gol primit în Liga Campionilor. Trupa lui Spalletti are cotă 1.80 să câștige în această seară și 2.15 să se califice în semifinale. Oaspeții, care au ratat doar de două ori calificarea după ce au câștigat prima manșă a unei duble eliminatorii din UCL, au cotă 1.75 să meargă mai departe și 4.60 să câștige pentru a patra oară consecutiv pe Stadio Diego Armando Maradona.

Chelsea are nevoie de o minune

Chelsea trece printr-o perioadă extrem de nefastă. În Premier League, londonezii sunt pe locul 11, mai aproape de zona retrogradării decât de cea a cupelor europene. Demiterea lui Graham Potter și numirea ca interimar a lui Frank Lampard nu a schimbat situația „albaștrilor”.

În tur, pe Bernabeu, Real s-a impus cu 2-0 prin golurile lui Benzema și Asensio, iar o „remontada” pare extrem de dificilă pentru Chelsea, mai ales că are în fața specialista competiției, cu 14 trofee câștigate, inclusiv cel din ediția precedentă. Cotele Superbet îi indică pe „galactici” ușor favoriți și pentru o victorie pe Stamford Bridge, cu 2.45, față de 2.80, cât au primit gazdele. În privința calificării, o minune reușită de Chelsea are cotă 9.00, în timp ce Real are doar 1.08 să meargă mai departe.

La capitolul marcatori, Benzema, care a ajuns la 20 de goluri marcate în Liga Campionilor împotriva echipelor din Anglia, are cotă 2.25 să înscrie și este urmat în topul favoriților de Vinicius, cu 3.30. Din lotul londonezilor, Kai Havertz are prima șansă, cu 3.30, în timp ce Joao Felix a primit cotă 3.40 pentru un gol în poarta lui Courtois.

