„Vitele din America sunt crescute cu doping!” Unul dintre primii oameni care a ajutat-o pe Simona Halep în carieră a ieșit la atac: „Niște măgari”

Simona Halep a fost suspendată provizoriu de ITIA după ce a fost depistată pozitiv la Roxadustat la US Open 2022 și a fost suspendată toamna trecută. Pe 19 mai, aproape de termenul audierii care fusese deja amânată, ITIA anunța un nou cap de acuzare pe numele fostului lider WTA din cauza unor „iregularități” găsite în pașaportul său biologic.

Simona Halep a răbufnit pe rețelele sociale la adresa ITIA. Cazul său urmează să fie judecat de o organizație independentă, Sport Reolutions, însă până atunci rămâne suspendată.

Ce a spus unul dintre primii sponsori ai Simonei Halep despre scandalul de dopaj

Dimitrie Sturdza a fost unul dintre primii oameni care a ajutat-o financiar pe Simona Halep în momentul în care se afla la început de drum în carieră. Acesta a fost invitat recent în cadrul emisiunii moderate de Ovidiu Ioanițoaia, iar acolo a comentat situația fostului lider WTA.

„Pe ea am ajutat-o împreună cu fratele meu, care are o bancă. Am finanțat-o la început. Ca să poată să iasă mai ușor din țară și să participe la turnee. Apoi a devenit foarte bună și a avut contracte publicitare prin prietenul meu, domnul Ion Țiriac. I-a adus contracte foarte, foarte bune. Sunt foarte importantele contractele astea pentru că nu știi cât timp poți să joci. Nadal, Federer, Djokovici, Murray deja nu mai pot să joace... Trebuie să câștigi banii tăi pentru că ajungi să nu mai joci tenis.

Sunt convins că Simona Halep este o fată curată, onestă și cred că niciodată n-ar face o așa treabă! Asta s-a întâmplat în America! Uitați-vă acolo, când mănânci o carne, un steak texan. Toate vitele astea sunt crescute cu doping, cu chimicale. Cine știe ce-a mâncat domnișoara Halep?!

Sunt convins că nu a luat absolut nimic, mai ales că juca foarte bine! A câștigat nu știu câte meciuri înainte de US Open și a fost controlată cu două zile înainte. Știți unde este problema foarte mare? Jucătorii când merg la restaurante au frică să mănânce că poate avea substanțe interzise. Nu cred că sunt jucători care vor să se dopeze, mai ales că sunt incredibile controalele!”, a declarat Dimitrie Sturdza conform gsp.

Dimitrie Sturdza: „Sunt niște măgari cu toții!”

Întrebat despre modul în care audierea este întârziată la cererile Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului, Sturdza a avut o replică dură, dezvăluind că a trecut printr-o situație similară când Andreea Răducan a fost depistată pozitiv la Jocurile Olimpice de la Sydney.

„Sunt niște măgari cu toții, d-aia! Au nevoie să-și justifice locul lor bine plătit în comitetul ăla... Sunt și oameni onești acolo, dar majoritatea nu sunt buni la nimic! Eu am ajutat-o, de exemplu, pe Andreea Răducan cu tot procesul de la Lausanne, după ce-a fost depistată pozitiv la Jocurile Olimpice de la Sydney. Nici n-au vrut să ne bage în seamă, sunt închistați!”.