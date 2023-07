„Simona Halep, pedepsită pentru că e din România” CTP a comentat aspru situația

Audiată de două ori săptămâna trecută, la Londra, în tribunalul independent Sports Resolutions, situația Simonei Halep rămâne neclară, până la aflarea primului verdict, programată în următoarele două săptămâni.

Comentând pe marginea afirmațiilor făcute de Ion Țiriac, care crede că ITIA i-a încheiat cariera Simonei Halep, Cristian Tudor Popescu a replicat, punctând că nu crede că procesul ar avea vreo legătură cu naționalitatea română a dublei campioane de Grand Slam.

CTP nu crede că naționalitatea română a Simonei Halep joacă vreun rol în procesul său cu ITIA

„Suntem români și ne-o merităm. Că dacă am sta în picioare, în loc sa stăm… Capul plecat, sabia nu-l taie, ții minte?”, spunea Țiriac, săptămâna trecută.

„Aud că Simona Halep e pedepsită pentru că e din România. Că Occidentul ne prigonește deoarece noi, românii, suntem niște slugi, cu capul plecat, nu batem cu pumnul în masă, nu dăm investitorii străini afară din țară și nu ieșim dracului odată din UE și NATO – ca și cum ne-ar ține cineva acolo cu forța...

Că era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Ne știa de frică o lume întreagă, și americanii și rușii. Că eram „idependenți”, mândri căpitani de plai, nu „sclavii moderni ai Europei”, ca acum.

Ce plăcut, ce unsoare pe suflet e să te gândești că, de fapt, suntem buni, foarte buni, dar ne dau la cap „ăia” de afară și „ăștia” dinăuntru, altfel, ce tari am fi...”, este un fragment al unui text scris de Cristian Tudor Popescu, pe pagina sa de Facebook, intitulat 'Sclavii români.'

Ion Țiriac crede că ITIA i-a încheiat cariera Simonei Halep

„După părerea mea, i-au terminat cariera Simonei, iar cineva trebuie să răspundă aici. Cât poate să ceară Simona? 100 de milioane, 200? Cine-i vinovatul? Cineva, totuși e vinovat, însă e trist ce se întâmplă cu Simona.

Nu o compar că suntem noi români sau nu știu ce. Atunci când cineva îți dă o palmă, dacă nu îi dai două înapoi...m-a învățat tatăl meu acum 80 de ani. Înseamnă că ești slugă și numai în genunchi. Suntem români și ne-o merităm. Că dacă am sta în picioare, în loc sa stăm… Capul plecat, sabia nu-l taie, ții minte?

Am stat în picioare atât la Sydney, când a fost treaba, am stat în picioare când mi-a cântat imnul greșit în SUA la deschiderea oficială a Cupei Davis și am ieșit de pe teren. Pentru mine, să fiu român a fost o mândrie. Așa a fost și rămâne. Acum, ăștia suntem noi românii și așa defilăm", a spus Ion Țiriac, conform AS.ro.