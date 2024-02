Harriet Dart (27 de ani, 103 WTA) a eliminat a cincea favorită la câștigarea trofeului, în optimile Transylvania Open 2024.

Italianca Elisabetta Cocciaretto (23 de ani, 56 WTA) a fost învinsă într-un meci pasionant, de trei seturi, scor 5-7, 7-5, 6-3.

Harriet Dart și-a asigurat $6,608 prin calificarea în faza ultimelor opt jucătoare, la Transylvania Open 2024

Dart este a doua sportivă din Marea Britanie, după Emma Răducanu, care ajunge în faza ultimelor opt jucătoare a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Întrebată de Horia Tecău cum a reușit să revină de la mai multe scoruri nefavorabile, pe parcursul partidei, Harriet Dart a glumit, spunând: „Nu vreți să știți cum am revenit,” a spus Dart. „Am avut câteva mingi de set în manșa întâi. Tenisul e un sport în care marja de victorie e minimală. Am avut o șansă și am profitat,” a adăugat englezoaica născută în Londra.

Admițând cu sinceritate, Harriet Dart a declarat că este o perfecționistă, iar antrenorul - care a urmărit meciul de acasă - i-ar fi transmis, pe durata întâlnirii, să rămână mai optimistă și să aibă încredere în propriile forțe.

În sferturile Transylvania Open 2024, Harriet Dart o va întâlni pe spanioloaica Nuria Parrizas-Diaz.

Punctul senzațional câștigat de Ana Bogdan la Cluj-Napoca (LIVE pe Pro Arena și VOYO)

Emma Răducanu, prima britanică ajunsă în sferturile Transylvania Open

În 2021, Emma Răducanu le-a eliminat pe slovena Polona Hercog, respectiv românca Ana Bogdan pentru a juca în sferturile Openului Transilvaniei.

În meciul pentru un loc în semifinale, Răducanu a fost învinsă categoric de Marta Kostyuk, din Ucraina, scor 6-2, 6-1.