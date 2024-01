Cori Gauff (19 ani, 3 WTA) a devenit prima semifinalistă a Openului Australian 2024.

Sportiva din Delray Beach, Florida a învins-o pe ucraineanca Marta Kostyuk, în trei seturi, scor 7-6 (6), 6-7 (3), 6-2, reușind prima calificare a carierei în penultimul act al competiției de mare șlem din Melbourne.

Coco Gauff does a little dance after reaching her first Australian Open SF ????

pic.twitter.com/erfHpIGHe2