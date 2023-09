Novak Djokovic (36 de ani) a ajuns în finala turneului de mare șlem de la New York pentru a zecea oară, în carieră, iar momentul a marcat o declarație extraordinară făcută de tenismenul sârb.

Cu 23 de titluri de mare șlem în palmares și la un pas de al 24-lea, „Nole” a afirmat că nici măcar nu se gândește la retragerea din „Sportul Alb”, atât timp cât se află în vârful lumii tenisului. Ziua de luni, 11 septembrie va marca revenirea lui Novak Djokovic pe prima poziție a clasamentului ATP.

Novak Djokovic won’t consider retiring until he’s getting his ass kicked by young guys in Grand Slams:

“It probably sounds cocky or arrogant but I’m not really surprised. I know how much work & dedication I put into trying to be in this position. I know I deserve this. I always… pic.twitter.com/9IMhYqcRDV