You talking to me? Patricia Tig, autoarea unui MOMENT DE OSCAR la Istanbul: si-a pus la respect adversara, cerandu-i sa taca de fata cu arbitrul 

Patricia Tig s-a calificat in finala turneului WTA de la Istanbul, unde va juca impotriva canadiencei Eugenie Bouchard.

Patricia Maria Tig s-a calificat in finala turneului WTA de la Istanbul, dupa o victorie in minimum de seturi, scor 6-3, 6-3 impotriva cehoaicei Tereza Martincova, ocupanta locului 136 in clasamentul mondial.

In ultimul act al competitiei din Turcia, Patricia Tig se va duela cu Eugenie Bouchard, care a trecut in semifinala de Paula Badosa, 6-3, 6-2.

Patricia Tig vs. Eugenie Bouchard, finala WTA Istanbul 2020, duminica de la ora 17:00



Victoria Patriciei Tig n-a venit insa fara batai de cap. Din cauza unor nemultumiri reciproce, Tig si Martincova au incheiat meciul fara sa se salute la fileu, iar deciziile arbitrului le-au scos din sarite pe ambele jucatoare. La un moment dat, Tereza Martincova a ajuns sa marcheze cu racheta urme de mingi trimise de Tig cu mai bine de un metru in afara terenului, doar pentru a-si exprima nemultumirea cu privire la deciziile arbitrului de scaun.

A fost si un dialog aprins intre Tig si Martincova, romanca mustrand-o public pe oponenta sa, de fata cu arbitrul: "Vorbeam cu tine? Ti se pare ca vorbeam cu tine? Te rog, tine-ti gura inchisa daca nu-ti vorbesc," a fost mesajul transmis raspicat de Patricia Tig Terezei Martincova.

"E cea mai rea decizie de care am avut parte," a mai comunicat Patricia Tig arbitrului de scaun in urma unei mingi pe care acesta a hotarat-o in defavoarea Patriciei Tig.

Gratie acestei victorii, Patricia Tig este in acest moment sigura de 246 de puncte in clasamentul WTA, care ii confera un salt remarcabil de 24 de locuri in clasamentul WTA, pana pe a 64-a pozitie.