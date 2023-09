Caroline Wozniacki (33 de ani) rămâne în memoria fanilor Simonei Halep drept jucătoarea care i-a refuzat româncei titlul de campioană în ediția 2018 a Openului Australian.

Sportiva daneză a ținut să menționeze public că o serie de declarații favorabile Simonei Halep, în procesul româncei cu Agenția Internațională a Integrității în Tenis, nu îi aparțin, ci proveneau dintr-un cont fals de Instagram.

„Am văzut că Jon Wertheim a postat, apoi a șters citate și opinii atribuite mie despre Martina Hingis și cazul de dopaj al Simonei Halep.

Ca să fie absolut clar, acele citate nu îmi aparțin, ci au fost preluate de pe un cont de Instagram fals. Este foarte frustrant, deoarece se putea evita cu ușurință fie printr-un telefon, fie prin verificarea autenticității contului pe Instagram.

Înțeleg că pot apărea greșeli, dar vreau doar să fie absolut clar că acele comentarii nu provin din contul meu oficial. Vă doresc o zi frumoasă,” a ținut Caroline Wozniacki să specifice, în contextul unor declarații publicate și atribuite numelui său în mod eronat, pe site-ul SI.

It’s come to my attention that @jon_wertheim posted, and since deleted, quotes and opinions from me about Martina Hingis and the Halep doping case.

To be ABSOLUTELY CLEAR those quotes were NOT from me, but instead were taken from an account on Instagram that pretended to be…