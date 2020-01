IMAGINEA cu care Eugenie Bouchard i-a INNEBUNIT pe toti: cea mai SEXY jucatoare din circuitul WTA surprinde din nou

Din articol Eugenie Bouchard, cea mai sexy jucatoare din activitate

Eugenie Bouchard si-a surprins din nou placut urmaritorii pe Instagram.

Dupa o semifinala si o finala de Grand Slam jucate in 2014, Eugenie Bouchard a inregistrat un regres treptat si ocupa acum locul 215 in clasamentul WTA de simplu.

Jucatoarea din Canada a ajuns in postura de a impresiona mai mult in afara terenului de tenis. Genie Bouchard, urmarita de peste doua milioane de oameni pe Instagram a pozat pentru faimoasa revista Sports Illustrated.

Bouchard este cunoscuta ca fiind una dintre cele mai sexy jucatoare de tenis actualmente in activitate. Genie a castigat un singur titlu WTA, la Nurnberg in 2014 si a mai pierdut alte cinci finale, in Osaka, la Wimbledon, Wuhan, Hobart si Kuala Lumpur.

Cea mai buna clasare in cariera lui Genie Bouchard este locul 5, ocupat in 2014. Ca rezultat, finala de la Wimbledon 2014 reprezinta cea mai importanta reusita in cariera canadiencei. Atunci, Eugenie a pierdut finala cu Petra Kvitova, scor 6-3, 6-0.