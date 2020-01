VIDEO: L-a lovit pe un spectator cu un smash fulgerator! Ce a facut John Isner dupa momentul care a starnit valva in tribune

John Isner a lovit un spectator in timpul meciului castigat impotriva lui Kyle Edmund la Auckland.

Cu o inaltime de 2.08 metri si o greutate de 111 kilograme, John Isner este unul dintre cei mai impunatori tenismeni din circuitul ATP actual.

Detinator al recordului pentru cea mai rapida serva in Cupa Davis - 253 km/h - John Isner este frecvent periculos pentru adversari, dar uneori poate deveni un pericol pana si pentru spectatorii care asista din tribune la meciurile sale.

John Isner, recordmen in Cupa Davis pentru cel mai rapid serviciu: 253 km/h



A simtit-o azi pe pielea lui tocmai un pusti prezent in tribunele arenei din Auckland la meciul castigat de John Isner, scor 7-6, 7-6 in fata lui Kyle Edmund. In urma unui smash executat de american, mingea a sarit atat de puternic incat a luat directia tribunei si l-a lovit in urechea stanga pe copil.

Incidentul a fost remarcat subit de John Isner, care si-a cerut scuze prin gesturi, dar si in persoana, dupa finalul jocului, cand i-a oferit baiatului cateva mansete elastice. Gestul tenismenului din SUA a fost apreciat de neozeelandezii din tribune, care l-au aplaudat la scena deschisa.