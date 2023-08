Victorie spectaculoasă pentru Venus Williams, la 43 de ani. A trecut de locul 16 WTA, după ce a fost condusă cu 5-1

Jucătoarea de 43 de ani s-a impus în primul tur de la Cincinnati în fața Veronikăi Kudermetova (locul 16 WTA), la finalul unui meci dramatic, marcat de două reveniri spectaculoase.

În primul set, americanca a revenit de la 1-4, impunându-se cu 6-4, iar în cel de-al doilea a fost condusă cu 1-5 și a câștigat cu 7-5.

La finalul partidei, Venus Williams a avut puterea să glumească, atunci când a fost întrebată despre determinarea de a juca în continuare.

"Ai putea fi pe un iaht oriunde vrei în lume chiar acum. De unde vine determinarea de a juca?", a întrebat-o reporterul, răspunsul ei fiind pe măsură: "Unde ar fi iahtul?.. Nu mă mai ispiti".

Venus Williams a devenit doar a șasea jucătoare care bifează o victorie în circuitul WTA, după împlinirea vârstei de 43 de ani.

Dodo Cheney (1973), Renee Richards (1977-81), Judy Dalton (1981), Martina Navratilova (2002-04), Kimiko Date Krumm (2013-15) și Venus Williams (2023) sunt cele șase jucătoare care fac parte din acest club select.

