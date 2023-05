Victor Hănescu l-a învins de două ori pe Daniel Brands, dintr-un total de trei întâlniri directe, însă prima confruntare dintre cei doi va rămâne cea despre care s-a discutat cel mai mult.

La șapte și la trei a câștigat Victor Hănescu primele două seturi ale partidei cu Daniel Brands, desfășurate în turul trei al competiției de la Wimbledon, din 2010, însă tenismenul român avea să se retragă în setul decisiv, la scorul de 3-0 pentru jucătorul german. 6-7 (7), 6-7 (3), 7-6 (7), 6-3, 3-0 (ret.) a fost scorul final al duelului.

Victor Hănescu: „Îți mai pierzi și cumpătul uneori. Important e să înveți și să mergi mai departe.”

Așa cum a dezvăluit pe larg în emisiunea Poveștile Sport.ro, Victor Hănescu nu s-a retras fără motiv din setul decisiv al acelei confruntări. 4 spectatori-problemă au fost arestați de poliția londoneză, la finalul confruntării care a marcat o ieșire nervoasă rară din partea tenismenului bucureștean, pe teren.

Acesta a scuipat în direcția spectatorilor care l-au înjurat și au făcut tot posibilul pentru a-l încurca pe Victor Hănescu din misiunea sa de a se califica în optimile întrecerii de la Wimbledon.

„La Wimbledon, de obicei lasă foarte mulți tineri care vin și beau foarte mult.”

„La Wimbledon, de obicei lasă foarte mulți tineri care vin acolo și beau foarte mult. Îi vezi cu berile, e foarte cald. Bineînțeles că încerc să facă miștouri, îi ia capul, încep să jignească jucătorii și era un meci tensionat cu Brands.

Un tip înalt, ca mine, mergeam numai pe serve, 7-6, 6-7, trebuia să fii cu capul acolo, liniștit. Sigur că au început glume, mai o înjurătură, mai alta.

Hănescu a ratat minge de meci, iar frustrarea a atins paroxismul

Am tot trecut peste și mi-am zis: 'bă, lasă-i, hai fii concentrat aici, dă-i ași, că avem treabă, lasă-i pe ăștia', dar la un moment dat... a venit arbitrul, a venit poliția, i-a scos din arenă, ăștia s-au enervat, au revenit prin alte părți, iar meciul a degenerat.

Am fost în avantaj, am avut minge de meci, am pierdut ritmul, am început să pierd și ăștia tot băgau strâmbe și una-alta și mi-am pierdut calmul,” a spus Victor Hănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„M-au amendat cu 15,000 de dolari. Mi-au oprit direct din premiul pe care trebuiau să mi-l dea. Nici arbitrul nu a gestionat situația. Adică i-am spus: 'băi, ce naiba, suntem la Wimbledon, mă jignesc ăștia. Îi auzi!'

Ăia strigau, adică până și ceilalți oameni din public au reacționat. Se simțea că e urât, dar așa a fost să fie, am învățat. Nu a fost un gest frumos, dar asta e viața, ăsta e sportul.

Îți mai pierzi și cumpătul uneori, important e să înveți și să mergi mai departe,” a povestit Victor Hănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Fost număr 26 ATP, Victor Hănescu are 201 victorii strânse în circuitul ATP. Tenismenul bucureștean a ieșit campion al turneului de la Gstaad, în ediția 2008, competiție în care i-a învins consecutiv pe Karlovic, Chardy, Wawrinka și Andreev. Cunoscut pentru calitatea serviciului său, dar și pentru loviturile curate, „Hăne” a adus României 16 victorii în Cupa Davis, dintre care 14, în meciuri de simplu. A jucat contra lui Roger Federer de trei ori în turneele de mare șlem, la Roland Garros 2005, Australian Open 2010 și Wimbledon 2013, dar și o dată în țară, în ediția 2004 a Cupei Davis.

Număr 26 ATP în 2009, Victor Hănescu a fost invitatul de marcă al jurnalistului Andru Nenciu, în emisiunea Poveștile Sport.ro. Urmărește integral cel mai nou episod!