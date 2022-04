Un fost lider mondial șterge pe jos cu Djokovic. "Regele prostiei. Prea arogant!"

În vârstă de 47 de ani, chilianul Marcelo Rios (nr.1 ATP pe 30 martie 1998), finalist la Australian Open în același an, n-a avut milă de Novak Djokovic.

Pentru că nu este vaccinat - a fost protagonistul unui imens scandal la Australian Open -, liderul mondial din ierarhia ATP a ratat tot sezonul pe hard, inclusiv competițiile de tradiție de la Indian Wells și Miami. Nole va reveni însă pe teren la turneul Masters 1000 din Principat. La Monte Carlo, Djokovic va avea adversari redutabili, însă a avut parte și de o surpriză neplăcută: un atac dur din partea lui Marcelo Rios.

"Iniţial, şi eu am fost sceptic în legătură cu vaccinul, dar trebuie să călătoresc, aşa că am fost nevoit să-l fac. Nu ştiu care sunt motivele reale ale lui Djokovici, dar, dacă vrei să fii cel mai bun din istorie şi renunţi la asta pentru un vaccin, atunci înseamnă că eşti regele prostiei, eşti prea arogant. Iniţial, am crezut că se teme să-şi facă vaccinul, dar e vorba doar de aroganţa lui", a declarat Marcelo Rios, potrivit adevarul.ro.