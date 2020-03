6 turnee anulate si amanate de oficialii ATP din cauza coronavirusului | Madridul, inclus pe lista competitiilor afectate

Reprezentantii circuitului ATP au decis astazi amanarea si suspendarea a cinci turnee de calibru challenger, in urma raspandirii coronavirusului.

"Intermediem turneele si autoritatile locale cu prioritatea noastra de varf, care este sanatatea si siguranta jucatorilor, fanilor si staff-ului", au scris oficialii ATP intr-un comunicat de presa.



Turneele ATP Challenger afectate sunt sase la numar, dintre care patru programate pentru China si Coreea de Sud.

The ATP announces today an updated 2020 #ATPChallenger calendar, following the cancellation or postponement of additional events due to continuing concerns over the outbreak of the Coronavirus.

