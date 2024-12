Simona Halep (33 de ani, 879 WTA) are reputația unui om încăpățânat în cercul ei de cunoștințe și prieteni. Această trăsătură de caracter a fost o sabie cu două tăișuri pentru ea. În carieră, faptul că „Simo“ a perseverat în căutarea succesului a contribuit decisiv la ascensiunea ei în elita tenisului feminin. Din păcate, ulteior, fix din acest motiv a venit și prăbușirea fostului lider WTA.

Până să primească rezultatul pozitiv al testului antidoping, în septembrie 2022, Simona a comis mai multe greșeli. Începând cu modul în care s-a debarasat de oamenii ei de încredere (Teo Cercel, Virginia Ruzici) și continuând cu modul în care s-a lăsat, orbește aproape, pe mâna lui Patrick Mouratoglou.

Iar atunci când suplimentul cu colagen, consumat la recomandarea echipei antrenorului francez, i-a adus pe cap un dosar de dopaj, „Simo“ a comis greșeala supremă! În loc să vorbească, răspicat, despre vina echipei, în primele luni, românca a luat totul asupra ei! Despre acest aspect a vorbit, astăzi, Ion Țiriac (85 de ani), încă o dată. Semn că omul care a ghidat cariera Simonei din umbră n-are de gând să o ierte pentru această greșeală care i-a ruinat finalul carierei.

„Să nu mai comparați situațiile lui Sinner și Swiatek cu cea a lui Halep! Halep mi-e tare dragă, am vorbit și ieri cu dumneaei. Dar a făcut o greșeală capitală! Când a picat testul antidoping, a zis așa: «Nu, nimeni nu se atinge de echipa mea». Ei, poftim. Abia după un an și jumătate, i-au dat dreptate“, a spus Țiriac.

Acesta a făcut aluzie la faptul că Sinner și Swiatek au scăpat de dosarele lor de dopaj pe repede înainte, cu niște sancțiuni insignifiante, în timp ce Halep a fost ținută pe tușă, aproape un an și jumătate!

Țiriac, revoltat de dopajul legal

În cadrul dialogului său cu presa, Ion Țiriac a atins, încă o dată, cel mai controversat subiect legat de cazurile de dopaj la nivel înalt. Concret, vorbim despre „Dopajul legal“. Pentru că, nu o dată, s-a întâmplat ca un sportiv de elită (Serena Williams, Rafael Nadal, Petra Kvitova, etc.) să aibă un test pozitiv pentru o substanță interzisă, fără să pățească nimic.

Explicația: mulți sportivi se folosesc de scutiri medicale, invocând tratarea unor probleme care necesită consumarea unor medicamente cu... substanțe interzise! Și cum aceste scutiri se tot înmulțesc, Țiriac e convins că se petrece ceva necurat.

„În sport sunt extraordinar de mulți oameni bolnavi. Extraordinar! Cred că sunt 70-80%. Bolnavi rău! Se duc la doctor, iau un certificat medical, îl dau apoi comisiei medicale. Comisia medicală îl înaintează unui alt organism de conducere, iar săracul bolnav primește un waver, adică o scutire. Știți câte scutiri are un mare atlet, ca cel care a câștigat proba de 100 de metri la Paris (n.r. - Noah Lyles)? Vreo opt! Eu cunosc și în tenis câteva cazuri care au chiar mai multe! Atunci, dacă e cineva bolnav, hai să-l ducem la spital! Să-l ducem la spital și se face bine. Sau dacă nu, scoateți de pe lista neagră toate medicamentele pe care cineva are dreptul să le ia, legal sau cu scutire, și puneți-le pe lista albă. Unde am ajuns, de fapt? WADA (n.r. – Agenția Mondială Antidoping) n-a fost făcută în scopul ăsta, ci pentru a combate folosirea substanțelor interzise“, a adăugat Țiriac.