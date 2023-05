Surpriza anului în tenis: Carlos Alcaraz, învins de un jucător maghiar, clasat pe locul 135 ATP

La 20 de ani, Carlos Alcaraz va ajunge să urce pentru a treia oară pe locul întâi al clasamentului ATP.

Performanța, atinsă în ciuda unui eșec tulburător suferit în șaisprezecimile Mastersului italian, în fața tenismenului maghiar Fabian Marozsan, clasat pe locul 135 mondial.

6-3, 7-6 (4) a fost scorul victoriei neverosimile reușite de Marozsan. Jucătorul de 23 de ani din Ungaria va urma să îl înfrunte pe Borna Coric, în faza optimilor de finală ale întrecerii de la Roma.

„Felicitări, Fabian! Un meci grozav și o victorie meritată. Am încercat să lupt până la final, dar nu a fost posibil. Acum e timpul pentru odihnă și concentrare asupra turneului de la Roland Garros,” a transmis Alcaraz, după meci.

Începând de luni, 22 mai, Carlos Alcaraz va redeveni număr 1 ATP, întrecându-l pe Novak Djokovic.

Congratulations Fabian! ???????? A great match and a deserved win. I tried to fight until the end, but it wasn't possible! ???? Now it is time to rest and focus on Roland Garros! ???????? C I A O R O M A ????????????????!

