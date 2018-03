Sorana Cirstea, eliminata de Venus Williams! Reactia americancei: "Bine ca am castigat, in setul 2 incepuse sa joace foarte bine!"

Sorana Cirstea a fost eliminata in turul 2 la Indian Wells.

Sorana Cirstea a pierdut in doua seturi, scor 3-6, 4-6, in fata lui Venus Williams, favorita numarul 8 a turneului. Sorana Cirstea va primi 35 de puncte in clasamentul WTA si un cec de 25.465 de dolari pentru prezenta in turul 2 la Indian Wells.



"Ma bucur ca am castigat, pentru ca a inceput sa joace foarte bine in setul doi. Daca am scazut ritmul in setul doi? Pe durata unui meci se intampla sa ai si perioade mai slabe", a declarat Venus Williams la finalul meciului.

Venus Williams o va intalni in turul 3 pe sora sa, Serena. Serena Williams s-a calificat in turul 3 la Indian Wells dupa ce a invins-o pe Kiki Bertens, scor 7-6, 7-5.