Sorana Cîrstea (33 de ani, 26 WTA) a participat la un eveniment deosebit organizat înaintea începerii întrecerii WTA 250 de la Ningbo, China.

Alături de jucătoare precum Ons Jabeur sau Petra Kvitova, Sorana Cîrstea a acceptat invitația organizatorilor de a îmbrăca haine tradiționale chinezești.

Players dressed in Chinese Han-style clothing for the player's party at the Ningbo Open. Kvitova looks stunning! pic.twitter.com/NS6ReMAsR4