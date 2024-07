Tenismanul sârb i-a acuzat de lipsă de respect pe spectatorii care l-au huiduit în timpul meciului cu Holger Rune, disputat luni seară în optimile de finală.

Novak Djokovic, numărul doi mondial, l-a învins fără probleme în trei seturi, scor 6-3, 6-4, 6-2, pe tânărul danez, care s-a bucurat de susţinerea publicului.

"Pentru toţi cei care au ales lipsa de respect faţă de jucători şi, în acest caz, faţă de mine, noapte bună, noapte bună!", a spus Novak Djokovic la microfon, pe teren, după încheierea jocului, imitându-i pe spectatorii care l-au huiduit.

"Da, da, au dat dovadă de lipsă de respect şi nu accept asta. Ştiu că l-au încurajat pe Rune, dar asta nu este o scuză să mă huiduie pe mine. Şi nu accept. Nu, nu, nu. Sunt în circuit de peste douăzeci de ani, ştiu trucurile, ştiu cum funcţionează. Am jucat în medii şi mai ostile, credeţi-mă, nu veţi ajunge la mine", a adăugat sârbul.

La câteva ore după meci, Novak Djokovic a oferit un interviu pentru BBC, însă după trei întrebări s-a ridicat de pe scaun și a plecat, fiind deranjat de întrebările legate de reacția sa și de huiduieli.

"Nu regret cuvintele sau acțiunile de pe teren. Ai și alte întrebări și în afara celor despre spectatorii din tribune?

Ești concentrat doar pe asta sau și pe întrebări despre meci? Este deja a treia întrebare, am spus ce aveam de spus", a declarat Novak Djokovic, apoi s-a ridicat și a plecat.

În vârstă de 37 de ani, Novak Djokovic are în palmares 24 de titluri de Grand Slam, şapte dintre ele cucerite pe iarba de la Wimbledon.

#BREAKING Serbian tennis player Novak Djokovic walked out of a BBC interview after facing repeated questions about the booing during his match with Holger Rune. pic.twitter.com/ii07gJipZ8